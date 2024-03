Wahl zur besten Nachwuchshandballerin der Welt: Léna Grandveau

Derzeit laufen die Wahlen für die Welthandballerin und den Welthandballer 2023. Erstmals zeichnet die IHF auch die beste Nachwuchshandballerin aus. Wer ist überhaupt nominiert? Ein Blick auf Kandidatin Léna Grandveau.

Léna Grandveau wird das letzte Jahr handballerisch so schnell nicht vergessen. Die 21-Jährige gab 2023 ihr Debüt in der französischen Nationalmannschaft und durfte auch direkt mit zur Weltmeisterschaft nach Skandinavien.

Dort holte sie mit den Französinnen die Goldmedaille und war im WM-Finale gegen Norwegen mit fünf Toren beste Torschützin ihrer Mannschaft.

Grandveau spielt in der ersten französischen Liga bei Les Neptunes de Nantes. In der European League Saison 2022/23 wurde die Rückraum-Mitte-Spielerin mit ihrer Mannschaft Achte. Mit 28 Toren in zehn Spielen landete sie auf Platz 30 der Torschützenliste.

Krönt sie sich nach dem Titel zur Weltmeisterin nun auch zur besten Nachwuchshandballerin 2023?

Abstimmung läuft bis 11. März

Diese Wahl treffen nicht nur die Nationaltrainer und die "Commission of Coaching and Methods" der IHF, sondern auch die Fans. Die Abstimmung läuft von Montag, 26. Februar, ab 16:00 Uhr MEZ, bis Montag, 11. März, um 23:59 Uhr MEZ.