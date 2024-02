Wahl zum Welthandballer des Jahres 2023: Mathias Gidsel

Derzeit laufen die Wahlen für den Welthandballer 2023. Es fällt die Entscheidung: Wer folgt auf Niklas Landin, Welthandballer von 2019 und 2021? Wer ist überhaupt nominiert? Ein Blick auf Kandidat Mathias Gidsel:

Mathias Gidsel blickt auf ein erfolgreiches Handballjahr 2023 mit vielen Titeln und Auszeichnungen zurück. Zu Recht steht er zur Wahl zum Welthandballer des Jahres.

Mit Dänemark wurde der 25-Jährige 2023 Weltmeister. Gidsel spielte für diesen Titel eine große Rolle. Neben 42 Assists trug er auch 60 Tore zu den Siegen der Dänen bei und wurde damit nicht nur Top-Scorer, sondern auch zum MVP (most valuable player) ernannt.

In jedem Turnier, das Gidsel seit seinem Länderspieldebüt im November 2020 mit den Dänen spielte, gewann seine Mannschaft eine Medaille. Gleichzeitig wurde der Linkshänder jedes Mal ins All-Star-Team berufen.

Erfolge mit den Füchsen

Mit den Füchsen Berlin wurde Gidsel in seiner ersten Bundesligasaison nach seinem Wechsel von GOG Håndbold Dritter. Mit 140 Toren schaffte er es in der Torschützenliste auf Platz 13.

Beim IHF Super Globe 2023 holten sich die Füchse die Silbermedaille und mussten sich nur im Finale gegen den SC Magdeburg geschlagen geben. Gidsel wurde mit 45 Toren in vier Spielen nicht nur Top Scorer, sondern auch zum MVP ernannt.

Auch die EHF European League gewannen die Füchse Berlin in der Saison 2022/23. Beim Final4 in Flensburg konnten sich die Berliner im Finale gegen BM Granollers (36:31) durchsetzen. Gidsel warf in der Spielzeit in 16 Spielen in der EHF European League 47 Tore.

Gidsel ist mit seinen 1,90 Meter und 89 Kilogramm schnell und wendig. Er ist für seine spektakuläre Spielweise bekannt. Schon länger wird diskutiert, ob er der derzeit beste Handballer der Welt ist. Wird er nun mit dem Titel "Welthandballer 2023" belohnt?

Abstimmung läuft bis 11. März

Diese Wahl treffen nicht nur die Nationaltrainer und die "Commission of Coaching and Methods" der IHF, sondern auch die Fans. Die Abstimmung läuft von Montag, 26. Februar, ab 16:00 Uhr MEZ, bis Montag, 11. März, um 23:59 Uhr MEZ.