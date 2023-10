Wahl: "Wir haben auf alles eine Antwort"

In die letzte Länderspielpause im September ist der FC St. Pauli mit vier Unentschieden in Folge und vielen offenen Fragen gegangen. Vor allem die Frage nach der Torkrise wurde bei den zurückliegenden vier Siegen eindrucksvoll beantwortet. Jetzt ist wieder Pause - mit einem ganz anderen Gefühl.

Steht mit dem FC St. Pauli gerade nicht im Regen, sondern am Platz an der Sonne: Hauke Wahl. IMAGO/Zink

15 Treffer erzielten die zu Saisonbeginn so torgeizigen Hamburger in den jüngsten vier Partien, das 5:1 gegen Nürnberg mutete streckenweise wie eine Demonstration an. "Sie sind einfach besser als wir", konstatiert Cristian Fiel und der Club-Coach ist nach Herthas Pal Dardai ("Eine Ausnahmemannschaft") der zweite gegnerische Trainer, der St. Pauli in einer anderen Gewichtsklasse verortet.

Eggestein das fehlende Puzzleteil

Das ist einerseits ein gern gewähltes Mittel des unterlegenen Gegenübers, eine Niederlage zu erklären, andererseits im Falle von St. Pauli tatsächlich mehr als das. Seit Johannes Eggestein in der Sturmmitte ran darf und sich als jenes Puzzleteil entpuppt, dass einer zuvor schon spielerisch überzeugenden Mannschaft auch mehr Torgefährlichkeit verleiht, veredelt die Elf von Fabian Hürzeler ihre ansehnlichen und gut strukturierten Vorträge nun auch.

"Wir funktionieren als Mannschaft richtig gut", sagt Doppel-Torschütze Eggestein. Was wie eine übliche Floskel klingt, wird von den Teamkollegen zusätzlich unterfüttert. "Es fühlt sich so an, als ob wir auf alles, was der Gegner macht, eine Antwort auf dem Platz haben", erklärt Hauke Wahl, "das erarbeiten wir uns hart unter der Woche." Das ist ein Kompliment an Hürzeler aber auch Ausdruck des Bewusstseins über die eigene Stärke. "Wir haben jetzt auch das Selbstvertrauen", ergänzt Jackson Irvine, "aber das haben wir uns auch hart erarbeitet."

Der breite Kader ist ein Vorteil

Stabilität in der Defensive, funktionierende Abläufe im Vorwärtsgang und dazu eine ungemeine Breite im Kader - gegen Nürnberg trafen mit Etienne Amenyido und Connor Metcalfe zwei Joker - sind Zutaten, die St. Pauli momentan tatsächlich eine gewisse Ausnahmeposition im Unterhaus bescheren. Und die Protagonisten sind sich trotz des frühen Stadiums der Saison ihrer großen Möglichkeiten bewusst.

"Wir wollen oben bleiben, dafür gibt jeder alles", versichert Kapitän Irvine und Abwehrchef Eric Smith erklärt: "Wenn wir so spielen, dann sind wir schwer zu besiegen." Und wie Fiel und Dardai analysierten, einfach besser als viele andere.