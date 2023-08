Wahl und der erste Tropfen Ketchup: Neues Futter für die Stürmerdiskussion

Die Anzahl der Torschüsse wies am Ende eine Bilanz von 28:3 aus, unterm Strich aber erlebte St. Pauli gegen den 1. FC Magdeburg die dritte Nullnummer in Folge.

Mit Vehemenz betonen Sportchef Andreas Bornemann und Trainer Fabian Hürzeler, dass es keinen Anlass für eine Stürmerdiskussion am Millerntor gebe. "Wir haben uns in eine Debatte reinreden lassen", klagt der 51-Jährige, "es ist mittlerweile eine Kopfsache." Sein Coach pflichtet ihm bei. "Der Kopf spielt im Fußball immer eine große Rolle, das können wir nicht verneinen", sagt Hürzeler. "Es ist eine Diskussion, die schon recht lange präsent ist. Aber wir führen diese intern nicht. Wir wissen, woran es liegt und stärken unsere Spieler."

Albers: Fehlt doch die Qualität?

Das Problem ist: Am Sonntag wurde abermals deutlich, dass die Debatten eben keine Erfindung der Medien sind. Denn: Der Gesamtvortrag war ansprechend, die Leistungen der Flügelspieler Elias Saad und Oladapo Afolayan ebenso, auch die Versorgung aus dem Zentrum war ausreichend. Was fehlte, war das letzte Quäntchen, vor allem bei Mittelstürmer Andreas Albers. Oder fehlt mehr, eben doch die Qualität beim 33-jährigen Dänen, der im Sommer ablösefrei von Absteiger Regensburg kam?

Hürzeler, einst Mittelfeldstratege im Bayern-Nachwuchs, wird bei dieser Thematik zum leidenschaftlichen Verteidiger. "Andreas", sagt der 30-Jährige, "hat gegen Magdeburg genau das gezeigt, weshalb wir ihn verpflichtet haben. Er hat die Bälle festgemacht, hatte Präsenz im Strafraum, ist selbst gefährlich geworden." Nur getroffen hat er trotz bester Gelegenheiten nicht. Und die öffentliche Diskussion, ob dies eine Qualitätsfrage ist, da die Zuliefererdienste stimmen, ist keine an den Haaren herbeigezogene.

Es war ein Schritt in die richtige Richtung. Jetzt müssen die Tore kommen. Andreas Albers

Albers selbst versichert, sich immer besser zurechtzufinden in den Abläufen. "Ich fühle mich mehr und mehr wohl, ich habe jetzt die Chancen in meinem Spiel. Es war ein Schritt in die richtige Richtung." Doch der Routinier weiß auch: "Jetzt müssen die Tore kommen."

Wahl wartet

Jackson Irvine findet, er und seine Kollegen würden vieles richtig machen, "aber es fehlt das letzte Puzzleteil." Verteidiger Hauke Wahl wählt den bildlichen Vergleich: "Aus der Ketchup-Flasche muss auch erstmal der erste Tropfen kommen, und dann läuft es." Bleibt die Flasche auch am kommenden Freitag in Braunschweig (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) verschlossen, werden die Diskussionen zunehmen. Ganz gleich, wie sehr sich die Verantwortlichen dagegen sträuben.