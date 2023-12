Wahl: Nach Derby-Premiere wieder in die Mitte?

Im Kindesalter, hat Hauke Wahl mal verraten, war er HSV-Fan. Als gebürtiger Hamburger spielte er am Freitag mit St. Pauli sein erstes Stadt-Derby - und ging nach dem bitteren 2:2 mit gemischten Gefühlen aus dem Freitagabend.

St. Paulis Vortrag hatte gestimmt und über weite Strecken dem eines Tabellenführers entsprochen. Insbesondere die erste Hälfte war stürmisch und reich an Chancen. "Ich denke schon, dass wir den Sieg verdient gehabt hätten", bilanziert Wahl, "wir haben wenig zugelassen, 2:0 geführt und hätten das eine oder andere Tor mehr schießen müssen." In diesem Umstand liegt sein Hauptkritikpunkt: "Wir müssen uns ankreiden, dass wir das Spiel nicht schon eher entschieden haben."

Als der Nachbar dann erstmals gefährlich vor das Tor kam, war es ausgerechnet Wahl, der in der Mitte HSV-Torjäger Robert Glatzel im entscheidenden Moment nicht stoppen konnte. Auch deshalb konstatiert der 29-Jährige: "Das Ergebnis ist schon enttäuschend."

Für solche Spiele ist man Fußballer geworden. Hauke Wahl

Das erste Derby-Erlebnis aber bleibt für den im Sommer ablösefrei aus Kiel gekommenen Innenverteidiger einprägsam. "Unfassbar Spaß gemacht hat es trotzdem. Es war mein erstes Stadt-Derby, und für solche Spiele ist man Fußballer geworden. Es war viel auf den Rängen los, es kam wahnsinnig viel Energie bei uns an. Gerade in der Phase, als der Ausgleich gefallen war, haben uns unsere Fans extrem unterstützt."

St. Pauli: Rotation vor dem Liga-Endspurt?

Schon am Dienstag geht es im Pokal beim Überraschungs-Team FC Homburg weiter (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker). Und Wahl könnte gegen den Regionalligisten wieder in einer etwas modifizierten Rolle beginnen. Angesichts einer gewissen Anfälligkeit im Adduktorenbereich ist es denkbar, dass Abwehr-Chef Eric Smith zu Beginn der englischen Woche eine Pause erhält und Fabian Hürzeler vor dem Liga-Endspurt dezent rotiert.

Dann könnte Wahl von der rechten Innenverteidiger-Position aus in die Mitte rücken und würde durch Adam Dzwigala ersetzt. Die Sinne für den Endspurt hatte Wahl schon vor zwei Wochen öffentlich geschärft und den Pokalauftrag ausdrücklich mit einbezogen als er sagte: "Wir haben noch extrem wichtige Spiele bis zur Winterpause." Weil in der Liga gegen die beiden Aufsteiger Osnabrück und Wehen Wiesbaden der Vorsprung an der Tabellenspitze ausgebaut werden und im Pokal trotz der enormen Fallhöhe gegen einen Viertligisten die Chance auf das Viertelfinale genutzt werden soll - womöglich mit Wahl als zentralem Mann.