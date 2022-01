Wagners Korbleger zwingt Doncics Mavs in die Knie

Starke Leistungen der Wagner-Brüder haben für einen überraschenden Erfolg der Orlando Magic über die Dallas Mavericks gesorgt. Chris Paul und die Phoenix Suns sind nicht zu stoppen. Die NBA am Montagmorgen.

Hart bedrängt: Franz Wagner trifft zum Sieg über die Dallas Mavericks. NBAE via Getty Images

In einem echten Thriller haben die Orlando Magic für einen weiteren, nicht unbedingt erwarteten Sieg gesorgt. Beim 110:108 über die Dallas Mavericks um Luka Doncic gelang dem NBA-Kellerkind der elfte Saisonerfolg im 51. Spiel - und Franz und Moritz Wagner spielten wahrlich keine Nebenrolle bei der ganzen Sache.

Top-Rookie Franz sammelte 18 Zähler und verwandelte in der Schlussminute einen anspruchsvollen Korbleger hart bedrängt im Rückwärtsfallen zur 109:108-Führung, auf die Dallas letztlich nicht mehr reagieren konnte. Moritz Wagner kam in 15 Einsatzminuten auf 14 Punkte. Bester Korbjäger der geschlossen agierenden Magic war Chuma Okeke (19). Das Fazit von Franz Wagner nach dem Sieg lautete somit auch: "Wenn jeder den Ball berührt und wir ihn teilen und füreinander spielen, dann sind wir sehr schwer zu verteidigen."

Doncic schon bei 43 Triple-Doubles

Bei den Gästen aus Texas stockte Superstar Doncic zwar auf 43 Triple-Doubles in seiner Karriere auf (34 Punkte, 12 Rebounds, 11 Assists), in den letzten Zügen des Spiels nahm er von den Hausherren gedoppelt dann aber nicht den Wurf zum möglichen Sieg, sondern fand Maxi Kleber (sechs Punkte), dessen Dreier aus der Ecke jedoch nicht den Weg durch den Ring fand. Die Mavs rutschten letztlich auf 29:22 ab, während Orlando (11:40) nach dem erst fünften Heimsieg in dieser Saison weiterhin alleiniger Letzter der Eastern Conference ist, weil die Detroit Pistons (12:37, 115:105 über Cleveland) ebenfalls gewannen.

Isiah Hartenstein erzielte beim 115:90 seiner Los Angeles Clippers bei den Charlotte Hornets sieben Punkte, zudem sammelte der deutsche Center sechs Rebounds. Mit einer Bilanz von 26 Siegen und 26 Niederlagen rückten die nach wie vor stark ersatzgeschwächten Clippers als Siebter im Westen etwas näher an Dallas heran.

CP3 und die beeindruckenden Zahlen

Unangefochtener Spitzenreiter und das beste Team der Liga bleiben die Phoenix Suns. Das 115:110 bei den San Antonio Spurs war ihr zehnter Sieg in Serie und bereits der 40. Erfolg (9 Niederlagen) in dieser Saison. Einmal mehr formidabel agierte Spielmacher Chris Paul mit 20 Punkten, 19 Vorlagen und acht Rebounds.

Die Utah Jazz kassierten beim 106:126 gegen die Minnesota Timberwolves indes die fünfte Niederlage in Serie, Meister Milwaukee Bucks ein 100:136 zu Hause gegen die Denver Nuggets.