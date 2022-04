Wagners Doppelpack sorgt für VfL-Pleite - Kickers wenden Abstieg vorerst ab - Verl jubelt im Keller

Osnabrück hat es verpasst, den Druck auf das spielfreie Braunschweig zu erhöhen: Der VfL unterlag Mannheim im eigenen Stadion und hat nur noch kleine Chance auf die Relegation. Würzburg wendete den vorzeitigen Abstieg gegen Berlin ab. Die Viktoria wurde zum großen Verlierer, weil Verl parallel Saarbrücken schlug.

Wagners Doppelpack dämpft Osnabrücker Hoffnungen

Nach zwei kräfteraubenden Auswärtsspielen in München (3:2) und Halle (3:3) hat der VfL Osnabrück sein Heimspiel gegen Waldhof Mannheim verloren. Dabei ließen sich die Lila-Weißen durch Wagners frühes Tor nicht aus der Ruhe bringen (3.), Traoré glich nach einer halben Stunde aus (30.). Die Gäste schlugen im zweiten Durchgang allerdings eiskalt zu, Wagner markierte den 2:1-Endstand (71.), den Osnabrück nicht mehr egalisieren konnte. Drei Spieltage vor Schluss hat Osnabrück nun sechs Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz.

Am Ende wie im Rausch: Würzburg wendet Abstieg vorerst ab

Die Würzburger Kickers haben den vorzeitigen Abstieg aus der 3. Liga abgewendet. Die Unterfranken mussten ihr Heimspiel unbedingt gewinnen, um nach diesem Spieltag nicht als dritter Absteiger nach Türkgücü München und dem TSV Havelse festzustehen. Ein Elfmeter von Sané brach schließlich den Bann (68.), Herrmann (78.) und Pouré (81.) legten nach. Dem FWK bleibt allerdings auch weiterhin nur eine kleine Chance auf den Klassenerhalt (sieben Punkte Rückstand bei nur drei Partien). Viktoria Berlin verpasste einen Befreiungsschlag.

Dank Joker Rabihic: Verl hat Klassenerhalt in der eigenen Hand

Zwar bleiben die Hauptstädter über dem Strich stehen, der SC Verl schloss aber durch einen emotionalen 2:1-Sieg in Saarbrücken auf und ist nur noch ein Punkt entfernt. Weil die Ostwestfalen außerdem ein Spiel weniger bestritten haben, haben sie den Klassenerhalt wieder in der eigenen Hand. Voraussetzung war ein Kraftakt in Saarbrücken, das durch Günther-Schmidt zunächst in Führung gegangen war (23.). Berlinski fand nach einem Standard die Antwort (32.). Im zweiten Durchgang belohnte Joker Rabihic kurz nach seiner Einwechslung die engagierte Leistung des SC mit dem 2:1-Siegtor (83.). Dem FCS misslang dadurch Wiedergutmachung für das verlorene Südwest-Derby, Platz vier bleibt außerdem vier Zähler entfernt.

Halle verpasst vorzeitigen Klassenerhalt - Havelse schlägt Freiburg II

Der Hallesche FC hat derweil im Parallelspiel den vorzeitigen Klassenerhalt verpasst. Die Saalestädter kamen bei Borussia Dortmund II - das Spiel war wieder in den Signal-Iduna-Park verschoben worden - nicht über ein leistungsgerechtes 0:0 hinaus. Der bereits abgestiegene TSV Havelse fuhr seinen fünften Saisonsieg ein, Froese sorgte für das einzige Tor des Tages im Heimspiel gegen Freiburg II.

Magdeburg kann am Sonntag aufsteigen

Auch der MSV Duisburg kann am Sonntag (13 Uhr) einen großen Schritt zum Klassenerhalt machen, bekommt es aber mit 1860 München zu tun, das noch Platz vier jagt. Später am Sonntag (14 Uhr) steht dann eine weitere Entscheidung an: Der 1. FC Magdeburg kann den Zweitliga-Aufstieg eintüten, benötigt dafür einen Sieg gegen Zwickau. "Gegen den FSV wollen wir es perfekt machen und uns für diese unglaubliche Saison belohnen", kündigte Offensivmann Atik an. Passen muss "Staubsauger" Müller, der eine Gelb-Sperre absitzt.

Zum Abschluss des Spieltags empfängt Viktoria Köln den SV Meppen am Montag (19 Uhr).

Lautern geht in Wiesbaden baden

Zum Auftakt des Spieltags trat der 1. FC Kaiserslautern beim SV Wehen Wiesbaden an. Der FCK verpasste am Freitagabend (19 Uhr) die Chance, den spielfreien Verfolger Braunschweig (ein Spiel weniger), die Niedersachsen auf fünf Punkte zu distanzieren. Dabei war es den Roten Teufel gelungen, den frühen Rückstand durch Iredale (2.) schnell zu egalisieren, Zuck glich per Elfmeter aus (9.). In der Folge war der FCK auch nach der Pause das tonangebende Team, ohne glasklare Torchancen. Ein Fehlgriff von Torhüter Raab ermöglichte dem SVWW aber schließlich das 2:1-Siegtor durch Gürleyen (73.). Lautern muss nur hoffen, dass Braunschweig (ein Spiel weniger) patzt, um noch den direkten Aufstieg zu schaffen.