Wagner weiter in Topform - Bucks schaffen XL-Comeback

Die Orlando Magic bleiben im "Cruise Control"-Modus. Gegen Charlotte gelingt Franz Wagner & Co. der siebte Sieg in Serie. Nahezu magisch war auch das Comeback der Milwaukee Bucks. Die NBA am Montagmorgen.

Einen derartigen Lauf hatten die Orlando Magic zuletzt um den Jahreswechsel 2010/11 herum. Und auch derzeit ist das junge Team aus Florida kaum zu stoppen. Nach einem 130:117-Heimsieg im Ostduell mit den Charlotte Hornets und vor zwei Duellen mit Hinterbänkler Washington Wizards steht die Siegesserie nun bei sieben - und Orlando in der Eastern Conference auf Rang zwei (12-5, damit knapp hinter Boston/13-4, das 113:103 gegen die Atlanta Hawks gewann).

In bestechender Form gegen die Hornets: Franz Wagner. Gemeinsam mit Cole Anthony war der Weltmeister mit 30 Punkten Topscorer des Abends, sein älterer Bruder Moritz verfehlte ein Double-Double knapp (elf Punkte, sieben Rebounds).

"Das ist wirklich cool für diese Truppe", sagte Matchwinner Wagner und fügte mit Blick auf Head Coach Jamahl Mosley hinzu. "Wie der Trainer immer sagt: Es beginnt mit Arbeit. Wir wollen es am Laufen halten." Das Team müsse sich jedoch weiter steigern, die Partie gegen Charlotte, das Top-Mann LaMelo Ball mit einer Knöchelverletzung verlor, sei "nicht das beste in dieser Saison" gewesen, so der starke Anthony, der im vierten Viertel richtig aufdrehte (17 Punkte) und den Hornets (5-10) den Garaus machte.

Pöltls Double-Double reicht nicht - Lillards Wiedersehen

WM-Kollege Dennis Schröder verlor indes mit den Toronto Raptors 102:105 bei den Cleveland Cavaliers (9-8) und rutschte auf 8-9 ab. Der deutsche Point Guard kam auf 15 Punkte für die Kanadier, deren Topscorer aus Österreich kam: Center Jakob Pöltl konnte mit 18 Zählern und 13 Rebounds die Niederlage gegen Darius Garland (24 Punkte) und seine Cavs aber nicht verhindern.

Den Milwaukee Bucks (12-5) gelang derweil das bislang größte Comeback der Saison. Trotz eines 26-Punkte-Rückstands gewann das Team um Superstar Giannis Antetokounmpo 108:102 gegen die Portland Trail Blazers (4-12). Damian Lillard, im September nach elf Jahren bei den Trail Blazers zu den Bucks gewechselt, erzielte beim ersten Wiedersehen mit seinem alten Klub 31 Punkte. Antetokounmpo machte 33.

Booker entscheidet Spiel im MSG - Nets von draußen treffsicher

Ebenso formstark wie Orlando sind die Phoenix Suns (11-6), die Devin Booker (28 Punkte) mit einem späten Dreier zum 116:113 bei den New York Knicks (9-7) warf. Topscorer im Madison Square Garden war Knicks-Guard Jalen Brunson (35), Reservist Isaiah Hartenstein steuerte sieben Punkte bei.

Den Dreier-Bestwert in der laufenden Saison stellten unterdessen die Brooklyn Nets (8-8) beim 118:109 gegen die formschwachen Chicago Bulls (5-13) auf: Gleich 25 Versuche der Hausherren "from downtown" fielen durch die Reuse des Altmeisters, dem auch 27 Zähler von DeMar DeRozan nicht halfen. Bisheriger Bestwert waren die 23 Dreier der Dallas Mavericks beim Spiel in Memphis Ende Oktober gewesen. Allzeit-Topwert in der NBA sind 29 Dreier in einem Spiel, der Nets-Rekord liegt bei 27.

Fast nur noch eine Randnotiz: Bei einem Dutzend Niederlagen in Serie stehen inzwischen die San Antonio Spurs (3-14) um Victor Wembanyama (22/11) nach ihrem 120:132 bei Meister Denver Nuggets (11-6).