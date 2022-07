Wagner und Dursun als Vorbilder: Darmstadts Suche nach einem Stürmer

Nach dem Weggang von Luca Pfeiffer und dem Ausfall von Aaron Seydel steht Darmstadt 98 derzeit nur noch ein Angreifer mit Zweitliga-Erfahrung zur Verfügung. Sportchef Carsten Wehlmann beunruhigt das nicht.

Durch die Zwangspause von Aaron Seydel gibt Darmstadts derzeitiges Personal in Person von Phillip Tietz nur noch einen Angreifer her, der schon in der 2. Liga gespielt hat. Neuzugang Magnus Warming wartet noch auf sein Debüt im Unterhaus, der im Winter gekommene André Leipold kam in der Rückrunde der vergangenen Saison gerade einmal zu einer Einwechslung beim 1:3 in Nürnberg.

Zudem soll Leipold weiterhin an den Profifußball herangeführt werden. Noch weist der 20-Jährige Defizite auf. So bemängelte SVD-Coach Torsten Lieberknecht beispielsweise Leipolds Defensivverhalten vor dem Ausgleich beim 1:1 im Testspiel gegen Drittliga-Aufsteiger SV Elversberg.

Bei der Stürmersuche gilt das Motto Qualität vor Geschwindigkeit

Bleibt also zu Saisonbeginn allein Tietz. Dieser hat mit 15 Toren in der vergangenen Saison seine Torgefährlichkeit unter Beweis gestellt, doch alleine wird er die Verantwortung nicht schultern können.

Beunruhigen lassen sich die Klub-Verantwortlichen von der aktuellen personellen Notlage allerdings nicht. Weiterhin, so betont Sportchef Carsten Wehlmann, gelte bei der Suche nach einem Stürmer das Motto Qualität vor Geschwindigkeit. Trotz des immer näher rückenden Saisonstarts - Darmstadts Auftakt steigt am 16. Juli in Regensburg (13.30 Uhr) - bleibt Zeit das oberste Gebot.

Zumal die Lilien in der Vergangenheit mit Last-Minute-Stürmer-Transfers beste Erfahrungen gemacht haben. Sandro Wagner kam in der Bundesliga-Saison 2015/16 eine Woche vor dem Auftakt von Hertha BSC und wurde zum Garant für den Klassenerhalt. Und Serdar Dursun stieß 2018 sogar erst wenige Tage vor dem ersten Spiel zur Mannschaft, führte sich da mit einem Übersteigertor ein und verließ die Lilien drei Jahre später als Torschützenkönig.