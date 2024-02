Wagner treibt Orlando zum Sieg bei den Spurs - Mavs gehen ohne Doncic und Irving baden

Gemischte Gefühle für vier deutsche NBA-Profis: Die Wagner-Brüder haben in San Antonio einen wichtigen Sieg eingefahren, Daniel Theis bleibt mit den Clippers auf dem Gaspedal. Bei Maxi Kleber und seinen Mavs gab es lange Gesichter.

Nach drei Auswärtsniederlagen in Serie haben die Orlando Magic bei den San Antonio Spurs mit 108:98 gewonnen und ihr Konto im Kampf um eine Play-off-Teilnahme auf 25-23 verbessert. Entscheidend war das starke dritte Viertel der Floridianer: Ein 17:0-Run brachte dem Team um Topscorer Paolo Banchero (25 Punkte) einen satten 22-Zähler-Vorsprung, der bis zum Schluss reichen sollte.

Franz Wagner erzielte zehn seiner insgesamt 20 Punkte während dieser Drangphase, Moritz Wagner kam von der Bank und genau auf die Hälfte der Zähler seines jüngeren Bruders, der auch bei den Rebounds mit 8:4 die Nase vorn hatte. Nachdem die Spurs (10-38) in der Schlussphase der Partie auf 96:99 verkürzt hätten, ließ Orlando danach drei Minuten lang keine Punkte mehr zu. Bei den Spurs kam der französische Top-Rookie Victor Wembanyama auf 21 Zähler und fünf Blocks.

Kawhi führt die Clippers zum nächsten Sieg

Auch Daniel Theis war mit den Los Angeles Clippers auswärts erfolgreich, mit 125:109 setzten sich die Kalifornier erwartungsgemäß bei den Washington Wizards durch, zogen im dominanten Schlussviertel (40:19) schließlich gnadenlos davon. Theis erzielte vier Zähler, Kawhi Leonard 31. Durch den sechsten Erfolg aus den vergangenen sieben Partien behaupten die Clippers (31-15) den dritten Platz der Western Conference. Washington kommt nicht in Schwung (9-38).

Maxi Kleber kassierte mit den Dallas Mavericks (26-22) eine deutliche 87:121-Abfuhr bei den Minnesota Timberwolves (34-14). Bei ihrer zweithöchsten Saisonniederlage mussten die Texaner auf ihre beiden verletzten Stars Luka Doncic und Kyrie Irving verzichten. Kleber kam nicht über drei Punkte hinaus, die er durch einen Dreier verbuchte. Bei den T-Wolves kompensierte Karl-Anthony Towns (29 Punkte) den "moderaten" Abend von Jungstar Anthony Edwards (9).

OKC gewinnt Spitzenspiel - Portland vermasselt Lillard die Rückkehr

Die Oklahoma City Thunder (33-15) entschieden das Spitzenspiel der Western Conference gegen die Denver Nuggets (33-16) mit 105:100 für sich. Shai Gilgeous-Alexander führte OKC mit 34 Zählern an, die Nuggets mussten auf Nikola Jokic (Rückenprobleme) verzichten.

Bei der emotionalen Rückkehr von Damian Lillard in die alte Heimat behielten die Portland Trail Blazers (15-33) gegen die Milwaukee Bucks (32-16) mit 119:116 die Oberhand. Lillard (25 Punkte, 3 von 13 bei den Dreiern) wurde mit warmem Applaus empfangen, schlussendlich aber von Anfernee Simons (24 Punkte) und seinen Teamkollegen etwas überraschend ausgestochen.

Draft auf zwei Tage ausgeweitet

Am Mittwoch war bekannt geworden, dass die NBA den Draft in diesem Jahr auf zwei Tage verlängert. Die erste Runde der Talenteziehung soll am 26. Juni in großen Rahmen im Barclays Center der Brooklyn Nets stattfinden, die zweite Runde dann tags darauf in den Fernsehstudios von ESPN. Man sei der Meinung, dass es den Teams helfen werde, wenn es nach der ersten Runde Zeit für Besprechungen und Überlegungen gebe, heißt es. Zwischen den sogenannten Picks in der ersten Runde liegen fünf Minuten Bedenkzeit, in der zweiten Runde gibt es zukünftig vier statt bislang zwei Minuten.