Wagner soll Hoffenheims U 23 übernehmen

Nach der Neubesetzung des Cheftrainerpostens bei den Profis mit André Breitenreiter scheint auch der neue Coach des Regionalligateams gefunden.

Wie der kicker berichtete, wird es nach dem Profiteam auch im Unterbau zu einer Neuaufstellung kommen. Der bisherige Trainer Kai Herdling, der aktuell die Ausbildung zu Fußballlehrer absolviert, soll sich auf den Lizenzerwerb konzentrieren und womöglich in einer anderen Rolle im Verein gehalten werden.

Sein Nachfolger scheint mittlerweile gefunden. Nach kicker-Informationen handelt es sich dabei um Vincent Wagner. Der 36-Jährige war zuletzt im Trainerstab von Rot-Weiss Essen und assistierte als Co Cheftrainer Christian Neidhart beim Drittliga-Aufsteiger. Zuvor hatte Wagner Essens U 19 trainiert.

Vor seiner Essener Zeit war Wagner beim VfL Bochum ebenfalls als Co-Trainer tätig und assistierte erst in der U 19, später bei den Profis dem zum Cheftrainer beförderten Jens Rasiejewski. Eben der steht mittlerweile als Leiter der Hoffenheimer Nachwuchs-Akademie in der Verantwortung und lotst wohl seinen früheren Kollegen in den Kraichgau.

Klubboss Dietmar Hopp hatte zuletzt nochmals angekündigt, es nicht bei dem Trainerwechsel im Profiteam zu belassen und weitere Veränderungen angekündigt. Nicht nur personeller Art. Der Gesellschafter kritisierte das Abschneiden der Teams auf allen Ebenen von den Profis über die U 23 bis zur U 19 und U 17, die allesamt hinter den Erwartungen des 82-Jährugen zurückgeblieben waren.

Hopp: "Wir müssen besser werden wollen"

Hopp forderte einen neuen Ehrgeiz, Gier nach Erfolg und absolute Spitzenleistungen ein, nicht nur auf dem Platz, sondern auch daneben und in allen Abteilungen. "Wir müssen wieder besser werden und wir müssen besser werden wollen", las Hopp der Belegschaft die Leviten. Und gab die Maßstäbe vor.

Die Rahmenbedingungen in Hoffenheim hätten das Potenzial, die Profis unter den Top sechs der Bundesliga zu etablieren. Die U 23 will der Mäzen auf Sicht in der 3. Liga verortet sehen, und die Nachwuchsteams sollen zurück in die nationale Spitze geführt werden. Ein Einrichten im Mittelmaß entspricht nicht Hopps Anspruch.

Deshalb soll überall eine neue Aufbruchsstimmung entfacht werden. Für die neuen Cheftrainer jedenfalls wurde die mittelfristig zu erreichende Erwartungshaltung damit klar formuliert.