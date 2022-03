Wagner-Show führt nicht zum Sieg - Harden glänzt beim Sixers-Ausrufezeichen

Auch eine erneut starke Vorstellung von Franz Wagner reichte nicht, um Orlando zum dritten Sieg in Serie zu führen. Überzeugend: Titelverteidiger Milwaukee und James Harden für die Sixers. Die NBA am Donnerstagmorgen.

Die Philadelphia 76ers haben ihre Ambitionen beim Heimdebüt von Neuzugang James Harden unterstrichen. "The Beard" glänzte im Duell mit den New York Knicks mit 26 Punkten. Erfolgreicher war Topstar Harden bei seinem Heimdebüt für die Philadelphia 76ers. Beim 123:108-Erfolg kam Harden, der von den Brooklyn Nets in einem vielbeachteten Blockbuster-Trade nach Philadelphia gekommen war, auf 26 Punkte, neun Rebounds und neun Assists. Joel Embiid (27/12) und Tyrese Maxey (25) halfen kräftig mit beim 38. Saisonsieg der Sixers.

Diese klopfen im Osten immer lauter oben an. Die Top 4 der Conference liegen nur drei Siege auseinander. Titelverteidiger Milwaukee Bucks (38:25) gehört auch dazu, erst recht nach dem bemerkenswert gedrehten Topduell mit Primus Miami (41:22). Trotz 15 Punkten Rückstand sechs Minuten vor dem Ende der Partie holten die Bucks angeführt von Giannis Antetokounmpo noch einen 120:119-Heimsieg, nachdem sie lange Zeit gegen die Dreierflut der Gäste (21 Treffer, allein sechs von Tyler Herro, 30 Zähler) nichts ausrichten konnten. Antetokounmpo ermöglichte letztlich mit 28 Punkten und 17 Rebounds einen erfolgreichen Start in die Topspielwoche der Bucks mit einem Auswärtsspiel gegen die Chicago Bulls (Zweiter im Osten) am Freitag und einem Heimspiel gegen West-Primus Phoenix Suns am Sonntag.

Die Suns gewannen ihr Duell mit den Portland Trail Blazers auch ohne ihre Topstars Chris Paul und Devin Booker deutlich mit 120:90 - es war bereits der 50. Saisonsieg für das Team aus Arizona.

28 Wagner-Punkte, ein verletzter Schröder-Knöchel

Die Orlando Magic verpassten indes den dritten Sieg in Serie, weil sie gegen die Indiana Pacers 18 Punkte Vorsprung noch aus der Hand gaben und in der Verlängerung verloren. Nach dem 114:122 sagte der Berliner Franz Wagner, mit 28 Punkten bester Werfer seiner Mannschaft: "Das ist eine gute Gelegenheit, etwas zu lernen." Besonders beeindruckte der Rookie in einer Sequenz kurz nach der Halbzeitpause, als er in fünf Spielminuten zwölf Punkte sammelte. Doch nach dem dritten Viertel knickten die Magic ein und leisteten sich zu viele Ballverluste, die zu leichten Pacers-Zählern führten.

Nationalspieler Dennis Schröder kam beim 127:132 der Houston Rockets nach Verlängerung gegen die Utah Jazz wegen einer Verletzung am rechten Knöchel nicht zum Einsatz.