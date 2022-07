Wagner: Mittelfeldtalent mit belgischem Vorbild

Kurz nach seinem 19. Geburtstag, den er im Trainingslager des SC Freiburg in Schruns feierte, ging für Robert Wagner ein großer Wunsch in Erfüllung: Beim Testspiel gegen Rayo Vallecano lief er erstmals im Freiburger Europa-Park Stadion auf. Jetzt hofft er auf seinen ersten Pflichtspieleinsatz für die Profis.

"Es war ein Traum, hier mal spielen zu dürfen", sagte Robert Wagner im Interview mit dem Stadion-Moderator nach dem 3:0-Sieg bei der Saisoneröffnung gegen den spanischen Erstligisten Rayo Vallecano. Er verriet zudem, dass er sich viel abschaue von den Mittelfeldkollegen Nicolas Höfler und Maximilian Eggestein, und dass sein Idol der belgische Nationalspieler Kevin de Bruyne ist, dem er mit seinen roten Haaren äußerlich sogar ein bisschen ähnelt.

In der vergangenen Saison hat Wagner noch vorwiegend Ratschläge von Johannes Flum bekommen, dem damaligen Kapitän der zweiten Mannschaft, dem er überraschend schnell den Platz im Mittelfeld abnahm - obwohl er eigentlich noch für die U 19 hätte spielen können. "Flumi hat mir ganz viele Tipps gegeben und mir alles gegönnt, er hat mir sehr geholfen", sagt Wagner über den fast doppelt so alten ehemaligen Mitspieler, der seit diesem Sommer als Trainer der U 16 beim Sport-Club arbeitet.

Am Ende half er noch der U 19

In der vergangenen Saison hat Wagner 26 Drittligaspiele gemacht, in denen er auf zwei Tore und zwei Vorlagen kam, außerdem half er am Ende noch der U 19 dabei, den Klassenerhalt in der Bundesliga perfekt zu machen. "Ich muss ruhiger am Ball werden, weniger Fehlpässe spielen, und mein Spiel muss klarer werden", sagt der 19-Jährige über seine Ziele für die kommende Saison, zu denen es auch gehört, sich beim Sport-Club "zu etablieren, und auf so viel Spielzeit zu kommen wie es geht".

Er hat eine gute Dynamik, eine gute Präsenz, führt Zweikämpfe und hat einen guten Abschluss. SC-Trainer Christian Streich

Im ersten Halbjahr 2022 war er schon häufig im Training der Profis dabei, und er gehörte auch schon viermal zum Bundesligakader, wartet aber noch auf sein Debüt. Gegen Vallecano durfte er sich neben Yannik Keitel auf der Doppelsechs präsentieren, und bestätigte seinen Trainer darin, dass er keine Bedenken hätte, ihn auch in einem Pflichtspiel auflaufen zu lassen. "Er hat eine gute Dynamik, eine gute Präsenz, führt Zweikämpfe und hat einen guten Abschluss", lobte Christian Streich bereits im Trainingslager, "fußballerisch braucht er manchmal noch mehr Ruhe, aber er ist noch sehr jung. Wir freuen uns, dass wieder einer aus der Fußballschule zu den Profis kommt."

Ob und wann ein weiterer Mittelfeldspieler kommt ist offen

Im Mittelfeld sind Höfler und Eggestein derzeit gesetzt, Keitel will sich nach Verletzungen wieder herankämpfen. Und der Sport-Club ist noch auf der Suche nach einem weiteren Mittelfeldspieler, aber es ist noch nicht sicher, ob und wann der kommt. Wagner soll laut Streich Zeit bekommen, sich zu entwickeln, aber er gehöre zum Kader, "und wenn irgendwas ist, schmeißen wir ihn rein, da habe ich keine Angst". Der 19-Jährige hofft auf erhöhte Einsatzchancen, weil die Freiburger auch international vertreten sind und mehr Spiele haben. "Und ansonsten sammle ich weiter Erfahrung in der 3. Liga", betont Wagner.

Daniela Frahm

