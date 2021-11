Wagner macht 27 Punkte - Mavs gehen baden

Franz Wagner hat gegen die Sixers und Joel Embiid ein starkes Spiel gemacht, aber erneut verloren. Für die Mavs gab es gegen die Cavs zu Hause nichts zu holen. Die NBA am Dienstag.

Bis auf einen Zähler kam Wagner beim 96:101 in Philadelphia an seinen NBA-Bestwert heran. Die 27 Punkte des Berliners - bei fünf Assists und sechs Rebounds - konnten die schon 18. Niederlage der Orlando Magic aber nicht verhindern. "Ich bin sehr stolz auf die Art und Weise, wie er da draußen gespielt hat heute Abend", sagte Trainer Jamahl Mosley über den jungen Deutschen, dessen Bruder Moritz vom Coach diesmal nicht berücksichtigt wurde.

Auch Orlando durchläuft einen Prozess

"Es ist erst mal eine Umstellung. Bei Alba haben wir viel mehr gewonnen als verloren und auch bei Michigan", sagte Wagner, der mit den Berlinern in der Bundesliga und am College in Michigan jeweils in erfolgreichen Mannschaften spielte. "Aber ich glaube, das gehört dazu. Wenn man sich die guten Teams heute anguckt: Viele von denen sind durch genau solche Phasen durchgegangen. Ich glaube, wir müssen den Prozess einfach mitnehmen und aus Fehlern lernen. Das ist das einzige, was wir machen können."

Auch Maxi Kleber kassierte mit den Dallas Mavericks eine Niederlage. Beim 96:114 zu Hause gegen die Cleveland Cavaliers verbuchte Kleber 13 Punkte, während Luka Doncic das zweite Triple-Double der Saison auflegte (25/10/10). Am Ende war für die chancenlosen Texaner (10:9) gegen die traumhaft treffenden Gäste aus Ohio (11:10, 56 Prozent aus dem Feld) um Jarrett Allen (28/14) und Lauri Markkanen (24/8) aber kein Kraut gewachsen.

Bei Houston läuft's ohne Theis

Ohne den zum dritten Mal in Serie nicht eingesetzten Ex-Bamberger Daniel Theis kommen die Houston Rockets derweil immer besser in Schwung und holten den bereits dritten Sieg in Reihe. Die Texaner (4:16) bezwangen die Oklahoma City Thunder 102:89.

Isaiah Hartenstein (fünf Punkte, drei Bretter) und die Los Angeles Clippers (11:10) kassierten eine überraschende 104:123-Heimschlappe gegen die New Orleans Pelicans (6:17), bei denen "Big Man" Jonas Valanciunas mit 39 Punkten einen neuen persönlichen NBA-Bestwert aufstellte.