Wagner löst Schlägerei aus - DeMar und Giannis im Schlagabtausch

Auch die Nacht nach der Doncic-Nacht ist keine schlechte gewesen. Giannis Antetokounmpo und DeMar DeRozan lieferten sich einen sprichwörtlichen, Moritz Wagner und die Detroit Pistons einen tatsächlichen Schlagabtausch. Die NBA am Donnerstagmorgen.

Die unschönen Szenen zuerst: Bei der 101:121-Schlappe der Orlando Magic bei den Detroit Pistons kam es zu einem wilden Gerangel, bei dem die Fäuste flogen - und das Erinnerungen wach werden ließ an eine dunkle Stunde in der NBA, die sich einst ebenfalls in Detroit zugetragen hatte.

Was war geschehen? Der Berliner Moritz Wagner bugsierte 34 Sekunden vor Ende der ersten Hälfte Detroits Kilian Hayes beim Versuch, einem wilden Fehlpass der Magic hinterherzueilen, mit einem Hüftschwung in die Bank der Pistons. Schnell war ein Handgemenge und Geschubse angezettelt, an dem sich auch Hayes, nachdem er wieder auf den Füßen war, mit einem Schlag gegen Wagners Hinterkopf beteiligte. Der deutsche Center schien für einen Moment benommen zu sein, während sich die Situation allmählich beruhigte.

"Er ist okay", sagte Franz Wagner (19 Punkte), der jüngere Bruder des Protagonisten, um gleich zu versichern, dass der ältere Wagner (sieben Zähler) diesen Eklat "in keinem Fall so wollte". Ganz so schlimm wie vor 18 Jahren beim berühmt-berüchtigten "Detroit Brawl" war es dann doch nicht zum Glück, aber Wagner, Hayes und auch Hamadou Diallo kassierten Ejections, die Magic am Ende eine schmerzvolle 23. Saisonniederlage gegen Kellerkind Detroit, das nun neun Siege auf dem Konto hat.

DeRozan in der Overtime nicht zu stoppen

Beim Aufeinandertreffen der Chicago Bulls mit den benachbarten Milwaukee Bucks standen nur zwei Akteure im Blickpunkt. DeMar DeRozan und Giannis Antetokounmpo lieferten sich ein furioses Duell, aus dem Ersterer mit 42 Punkten auf der Habenseite als 119:113-Sieger nach Verlängerung hervorging und Zweiterem trotz dessen 45 Punkten und 20 Rebounds das Nachsehen gab.

"Du rennst schneller, wenn ein Hund dich jagt, oder?", suchte DeRozan eine Erklärung für seine fabelhafte Nacht, in der die Bulls mit bis zu 15 Punkten im Rückstand lagen und in der Antetokounmpo mit zwei Ballverlusten gegen Ende des vierten Viertels die Overtime erst ermöglichte.

Nets bei zehn - Zion schafft persönlichen Rekord

Die Bulls (15:19) können auf eine bemerkenswerte 5:1-Bilanz gegen die Top 3 der Eastern Conference verweisen. Zu der gehören neben den Boston Celtics und den Bucks auch die Brooklyn Nets, die ihre Siegesserie durch ein 108:107 bei den Atlanta Hawks auf zehn ausweiteten. Kyrie Irving machte 15 seiner 28 Punkte in Q4, Kevin Durant ein sattes Double-Double (26/16). Zehn Siege bedeuten die längste Erfolgsserie in der NBA in der laufenden Saison und spülen die Nets (23:12), deren Rekord bei 14 steht, auf Platz zwei im Osten. Nur Boston ist besser (25:10).

Noch ein Blick in den Westen, wo Meister Golden State dank Jordan Poole (26) und einem 112:107 gegen die Utah Jazz seine Bilanz auch ohne Stephen Curry ausgleichen konnte (18:18). Die New Orleans Pelicans siegten hauchdünn mit 119:118 gegen die Minnesota Timberwolves. Matchwinner: Zion Williamson. Der wuchtige Power Forward schraubte seinen persönlichen Bestwert auf 43 Punkte und machte die letzten 14 Zähler der Pelikane (22:12), die ihren vierten Sieg in Serie feierten und damit Platz eins im Westen vor den punktgleichen Denver Nuggets (127:126 gegen Sacramento) verteidigten.

Lakers verlieren 26 Mal den Ball

"Die Menschen erinnern sich an Sieger", sagte der umjubelte Williamson. LeBron James hätte das auch gerne gesagt, aber mit den Los Angeles Lakers ist das nicht leicht. Beim 98:112 an seiner alten Wirkungsstätte Miami lieferten die Kalifornier unter anderem mit 26 Ballverlusten ein weiteres Beispiel dafür ab, dass mit ihnen in dieser Saison wohl nicht zu rechnen ist. LeBron sammelte ebenso wie Jimmy Butler auf Seiten der Heat 27 Punkte, Dennis Schröder kam für die Lakers auf 15.

"Aus Team-Sicht möchte ich meine Karriere nicht auf diesem Level beenden", sagte James nach dem Spiel mit Blick auf die zweitschwächste Bilanz eines seiner Teams nach 35 Partien seit seiner Rookie-Saison 2003/04 (14:21).