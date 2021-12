Wagner läuft heiß - Bates-Diops perfektes Spiel beim "Staples"-Abschied

Noch einmal volles Programm in der pandemiegeplagten NBA vor dem "Christmas Eve". Franz Wagner hat dabei erneut seine Spuren hinterlassen. Die Lakers enttäuschten im letzten Spiel im "Staples Center".

Traf alle elf Würfe aus dem Feld: Keita Bates-Diop von den Spurs beim Staples-Abschied in L.A. NBAE via Getty Images

Das war's mit dem "Staples Center" in Los Angeles. Zwar spielen Lakers und Clippers weiterhin in der Arena an der South Figueroa Street, doch der bisherige Namensträger, ein Bürobedarfshändler, wird ersetzt durch "Crypto.com" - bereits im nächsten Heimspiel der Traditions-Franchise gegen Brooklyn.

Den Lakers fehlt die "Chemie"

Der letzte Auftritt unter dem alten Namen missriet den kriselnden Lakers völlig. Start ersatzgeschwächt kassierten LeBron James (36 Punkte, neun Rebounds) und seine Teamkollegen ein 110:138 gegen die San Antonio Spurs um Trainer-Legende Gregg Popovich. Mann des Abends war ein Rollenspieler der Texaner, der im bisherigen Saisonverlauf auf 3,4 Zähler pro Spiel kommt.

Keita Bates-Diop lief bei seinem bisherigen Karriere-Höhepunkt richtig heiß, verwandelte alle elf Würfe aus dem Feld und führte die Spurs mit 30 Punkten zum Kantersieg. "Meine Teamkollegen haben mich halt gefunden", sagte der Forward, der zudem in der Defensive "King" James beackerte - und diesen Abend wohl nie vergessen wird. LeBron konstatierte anschließend ernüchtert: "Uns fehlt die Chemie, egal in welcher Aufstellung."

Wagners wilde sieben Minuten

Franz Wagner führte indes eine Aufholjagd seiner Orlando Magic an, die nächste vorweihnachtliche Niederlage konnte der Berliner aber nicht verhindern. Der 20 Jahre alte Rookie erzielte beim 104:110 gegen die New Orleans Pelicans 17 seiner 20 Punkte innerhalb von sieben Minuten im dritten Viertel. Plötzlich waren die Magic wieder in Schlagdistanz - und mussten doch die 26. Niederlage im 33. Saisonspiel hinnehmen.

Franz' älterer Bruder Moritz fehlte Orlando erneut, seit vergangener Woche ist der geimpfte Center im COVID-Protokoll der Liga, so wie zahlreiche weitere Spieler. Die NBA ächzt rund um Weihnachten unter den Corona-Ausfällen und bemüht sich deshalb um eine Einigung mit der Spielergewerkschaft NBPA über eine Verkürzung der Quarantänefrist.

Wird die Quarantäne verkürzt?

Statt nach zehn Tagen dürften die Spieler dann bei negativen Tests bereits nach sechs Tagen zu ihren Teams zurückkehren. Das berichtet ESPN. Ob die Regelung schon bei den beliebten Christmas Games für Erleichterung bei den Teams sorgt, war zunächst noch unklar. Im Dezember mussten ligaweit bislang 130 Spieler in Quarantäne, 90 Prozent davon hatten sich mit der Omikron-Variante des Coronavirus infiziert, wie Commissioner Adam Silver sagte.

Acht Curry-Dreier

Herausragender Akteur am Tag vor Heiligabend war wieder einmal Stephen Curry. Der Superstar der Golden State Warriors erzielte beim 113:104 gegen die Memphis Grizzlies 46 Punkte bei acht verwandelten Dreiern. Bestes Team vor den Warriors (26:6) sind weiterhin die Phoenix Suns um Devin Booker (30 Punkte), die nach dem 113:101 gegen OKC bei 26:5 stehen.

Die Dallas Mavericks unterlagen ohne Ausnahmespieler Luka Doncic und Nationalspieler Maximilian Kleber (mit einigen anderen Spielern im Corona-Protokoll) dem amtierenden Meister Milwaukee Bucks mit einer "B-Mannschaft" zu Hause mit 95:102 und stehen nun bei 15:16-Siegen.

Bei den Houston Rockets, die im Westen den letzten Platz belegen, stand Daniel Theis zwar im Kader, sammelte aber ebenfalls keine Einsatzminuten. Die Rockets verloren bei den Indiana Pacers mit 106:118.