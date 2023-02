Wagner lässt seine Zukunft in Unterhaching offen

Sandro Wagner hat noch keine Entscheidung über seine weitere Zukunft als Trainer der SpVgg Unterhaching getroffen: "Ich möchte mir das in Ruhe überlegen. Es muss für beide Seiten passen", sagt der 35-Jährige.

Steht Sandro Wagner auch in der Saison 2023/24 in Haching an der Seitenlinie? IMAGO/foto2press

Seit März 2021 ist der frühere deutsche Nationalspieler Coach bei der SpVgg Unterhaching - zunächst wirkte er bei der U 19, im Sommer 2021 folgte die Beförderung zur Regionalligamannschaft. Im Winter steht er aktuell mit seiner Elf auf Rang eins der Staffel Bayern.

Ob es im kommenden Jahr aber für ihn und Haching gemeinsam weitergeht, ließ er im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur offen: "Ich möchte mir das in Ruhe überlegen. Ich möchte mir die Entwicklung der Mannschaft und meine eigene anschauen. Es muss für beide Seiten passen. Es muss passen, dass ich ihnen das geben kann, was sie brauchen, und ich muss mich auch weiterentwickeln können", so Wagner, dessen Vertrag im Sommer ausläuft.

Dass er als Coach höhere Ambitionen hat, damit hält Wagner, der nebenbei als TV-Experte tätig ist, nicht hinter dem Berg: "Ich bin überzeugt, dass ich ganz nach oben kommen kann", so der ehemalige Angreifer des FC Bayern München. "Ich habe einen klaren Plan, wie ich nach oben kommen will: über viele einzelne Schritte und demütiges Lernen."

Finanzielle Fragen offen

Lautet der nächste "einzelne Schritt" dritte Liga mit Unterhaching? So weit ist es noch lange nicht: Selbst wenn die SpVgg sich gegen den Rivalen Würzburger Kickers durchsetzen und am Ende Meister werden sollte, steht nicht automatisch der Aufstieg an. Der Titelträger der Regionalliga Bayern muss sich in zwei Aufstiegsspielen noch gegen den Meister der Regionalliga Nordost behaupten. Diese Partien sind für Juni terminiert.

Zudem wurden zuletzt finanzielle Schwierigkeiten bei der SpVgg Unterhaching publik - derzeit steht eine Lizenz für die nächsthöhere Liga in den Sternen. Präsident Manfred Schwabl möchte selbige bis zur Frist Anfang März aber auf jeden Fall beim zuständigen Deutschen Fußball-Bund beantragen. "Ob wir die Bedingungen erfüllen können oder wollen, steht aber auf einem anderen Blatt", sagte er jüngst im "Bayerischen Rundfunk".

Wie auch immer diese wirtschaftliche Frage beantwortet werden wird: Sportlich los geht es für die SpVgg Unterhaching wieder am Freitag, 19 Uhr, mit dem Auswärtsspiel beim FC Bayern München II.