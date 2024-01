Wagner kehrt mit Sieg zurück - Clippers drehen Spiel nach 18 Punkten Rückstand

Franz Wagner ist zurück auf dem Court - und mit ihm haben die Orlando Magic das Florida-Duell mit den Miami Heat gewonnen. Die Los Angeles Clippers haben einen Comeback-Sieg eingefahren, Nikola Jokic und Kevin Durant satt gepunktet. Die NBA am Montagmorgen.

Die Orlando Magic sind in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Beim Comeback von Franz Wagner gewann das Team von Head Coach Jamahl Mosley gegen die Miami Heat verdient mit 105:87 und zeigte dabei die seit Wochen beste Leistung.

Wagner kam nach acht wegen einer Verletzung am Sprunggelenk verpassten Spielen auf gute 19 Punkte. Es war das erste Mal seit zweieinhalb Monaten, dass die so stark in die Saison gestarteten Magic wieder mit allen Stammkräften auflaufen konnte. "Ich habe das vermisst, ganz sicher", sagte Wagner nach dem Erfolg. "Wir haben den ganzen Abend einen guten Job gemacht, den Ball zu sichern und uns Rebounds zu holen." Wagners Bruder Moritz spielte elf Minuten und kam auf acht Zähler. Bester Scorer war wie so oft Paolo Banchero, der seinen 20 Zählern noch zehn Rebounds hinzufügte. Orlando (23-20) kroch durch den Erfolg etwas näher an Miami (24-19) heran, das als Sechster im Osten den schlechtesten direkten Play-off-Platz belegt.

Leonard dreht im Vierten auf - Sengun schafft Triple-Double

Zuvor hatten die Los Angeles Clippers (27-14) mit Weltmeister Daniel Theis ihr Heimspiel gegen die Brooklyn Nets (17-25) nach großem Rückstand noch gedreht - 125:114. Noch im Schlussviertel hatten die Gäste mit 18 Punkten Vorsprung geführt, ehe ein 22:0-Lauf und 14 der insgesamt 21 Zähler von Kawhi Leonard allein im letzten Viertel die Partie noch drehten. Der von der Bank ins Spiel kommende Theis steuerte acht Punkte und drei Rebounds bei. Nets-Profi Mikael Bridges war mit 26 Punkten erfolgreichster Werfer der Partie. James Harden legte für die Clippers 24 Zähler und zehn Vorlagen auf.

Ost-Spitzenteam Boston Celtics hielt die Houston Rockets (20-22) in der Halle der Texaner mit 116:107 nieder und erhöhte auf 33-10. Kristaps Porzingis zeigte mit 32 Punkten bei sechs Dreiern eine starke Leistung, kein Problem daher, dass Jayson Tatum (18, 4 von 17 aus dem Feld) und Jaylen Brown (13) punktemäßig unter ihren Durchschnittswerten blieben. Brown holte sich jedoch mit elf Rebounds und zehn Assists das dritte Triple-Double in seiner Karriere. "Bad Boy" Dillon Brooks hielt für Houston mit 25 Punkten dagegen, auch der junge türkische Center Alperen Sengun schaffte in diesem Spiel ein Triple-Double (24/12/10).

Suns-Trio macht erneut 91 - Russell führt die Lakers zum Sieg

Champion Denver Nuggets (30-14) gewann dank 42 Punkten und zwölf Rebounds von Nikola Jokic mit 113:104 bei den Washington Wizards (7-35), Kevin Durant führte die Phoenix Suns (24-18) zu einem 117:110 gegen die Indiana Pacers (24-19) - 40 Punkte, neun Rebounds. Seine Co-Stars Devin Booker (26) und Bradley Beal (25) halfen kräftig mit. Im zweiten Spiel in Serie kam das Trio auf exakt 91 Zähler. Die Los Angeles Lakers hielten die Portland Trail Blazers (12-30) 134:110 in Schach und verbesserten sich auf 22-22. Hier war D'Angelo Russell (34 Punkte) der Matchwinner, LeBron James kam auf 28 Zähler sowie je fünf Rebounds und Assists.