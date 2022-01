Wagner kann die Bulls nicht stoppen - Young macht 56 Punkte

56 Punkte und doch Verlierer: Trae Young von den Atlanta Hawks hat in der NBA einen bittersüßen Abend erlebt. Die Dallas Mavericks und die Chicago Bulls sind unterdessen weiter auf Erfolgskurs. Die NBA am Dienstagmorgen.

Kaum zu stoppen und am Ende doch gestoppt: Trae Young gegen Portland. NBAE via Getty Images

Franz Wagner von den Orlando Magic hat Billy Donovan die Rückkehr auf die Trainerbank der Chicago Bulls nicht vermasseln können. Stattdessen fuhren die Hausherren am Montag (Ortszeit) beim 102:98 den achten Sieg nacheinander ein. Donovan hatte zuletzt im Gesundheits- und Sicherheitsprotokoll der Liga gestanden und deswegen fünf Spiele aussetzen müssen. Der frühere Nationaltrainer und Coach von Brose Bamberg, Chris Fleming, hatte die Bulls (25:10-Siege, Erster im Osten) in Abwesenheit des Chefs zu fünf Siegen in Serie geführt.

Die Magic (7:31) fallen derweil auf den 15. und letzten Platz in der Eastern Conference zurück, obwohl Wagner mit 22 Punkten erneut eine ordentliche Leistung zeigte. Sein Bruder Moritz fiel aufgrund einer Krankheit aus. Matchwinner für die Bulls waren einmal mehr DeMar DeRozan (29) und Zach LaVine (27).

43 Punkte: Simons führt die Trail Blazers zum Sieg

Den Bestwert des Abends lieferte Trae Young ab. Der All-Star der Atlanta Hawks (16:20) brillierte beim Auswärtsauftritt seiner Mannschaft in Portland mit 56 Punkten und 14 Assists. Noch nie in seiner Karriere hat Young derart viele Zähler gesammelt. Der Sieg ging dennoch an die heimischen Trail Blazers (14:22), die ohne ihre Star-Guards Damian Lillard und CJ McCollum mit 136:131 gewannen, weil Anfernee Simons die Zügel in die Hand nahm und 43 Punkte auflegte.

Mavs mit Doncic wieder in der Spur

Besser läuft es inzwischen wieder für Maximilian Kleber und die Dallas Mavericks (19:18). Die Texaner setzten sich daheim mit 103:89 gegen die Denver Nuggets (18:17) durch. Beim dritten Sieg in Folge kam Kleber auf zehn Punkte. Luka Doncic hatte im Duell mit MVP Nikola Jokic am Ende die Nase vorn: Während der Slowene mit 21 Punkten und 15 Vorlagen (Saison-Bestwert) sein Können zeigte, zählte der serbische Star-Center Jokic am Ende trotz 27 Zählern und 16 Rebounds zu den Verlierern.



Niederlagen gab es dagegen für die Houston Rockets von Daniel Theis und Isaiah Hartensteins Los Angeles Clippers. Die Rockets (10:28) verlieren als Schlusslicht im Westen durch das 113:133 bei den Philadelphia 76ers (20:18, Triple-Double für Joel Embiid: 31/15/10) mehr und mehr den Anschluss. Theis steuerte sieben Punkte bei. Die stark ersatzgeschwächten Clippers (19:19) unterlagen mit 104:122 den Minnesota Timberwolves (17:20), Hartenstein fehlte weiterhin wegen einer Knöchelverletzung.

Rondo verlässt Los Angeles Lakers

Aufbauspieler Rajon Rondo verlässt die Los Angeles Lakers und wechselt innerhalb der Liga zu den Cleveland Cavaliers, um die durch die Verletzung des Spaniers Ricky Rubio entstandene Lücke auf der Point-Guard-Position zu schließen.

Über den komplizierten Deal mit drei betroffenen Teams informierten die Cavaliers am Montag. Der 35 Jahre alte Rondo, 2008 Meister mit den Boston Celtics und 2020 Champion mit den Lakers, wird das kriselnde Team von Superstar LeBron James (19:19) damit nicht auf dem Weg zu einem möglichen weiteren Titel begleiten. Neben den Lakers und den Cavaliers waren auch die New York Knicks in den Deal verwickelt. Rondo soll in Cleveland die Nummer eins tragen.