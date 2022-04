Wagner im Interview: "Den Bayern-Druck kann Villarreal nicht überstehen"

Sandro Wagner ist sich "zu 100 Prozent sicher", dass die Bayern ins Champions-League-Halbfinale einziehen. Im kicker-Interview erklärt er, warum sein Ex-Klub der eigentliche Gewinner des Hinspiels war - und was derzeit im Team nicht passt.

Sandro Wagner (34) spielte selbst neunmal in der Champions League, sechsmal für den FC Bayern und dreimal für Werder Bremen. Das Hinspiel der Münchner in Spanien am vergangenen Mittwoch erlebte er live vor Ort, als DAZN-Experte. Wagner, heute Trainer des Regionalligisten Spielvereinigung Unterhaching, analysiert die 0:1-Niederlage des FCB und sagt, worauf es im Rückspiel dieses Champions-League-Viertelfinals ankommt.

Herr Wagner, Sie sind Ex-Profi, heute selbst Cheftrainer und waren im Viertelfinal-Hinspiel als TV-Experte für DAZN in Villarreal im Stadion. Können Sie mit etwas zeitlichem Abstand weitere oder die entscheidenden Gründe nennen, wieso die Münchner dort 0:1 verloren haben?

Unmittelbar nach dem Spiel waren sich die Beteiligten selbst in ihren Äußerungen allesamt nicht sicher, welcher Punkt der entscheidende dafür gewesen war, dass es letztlich nicht gepasst hat. Weder der Trainer noch die Spieler wussten es genau. Ich glaube, dass allgemein von Anfang an die Haltung nicht stimmte. Das Spiel wurde nicht so richtig angenommen, wie man so ein Spiel annehmen muss. Taktisch ging es da eher um Nuancen. Und man sah auch an Julian Nagelsmanns Art des Coachens, dass ihm die Art und Weise des Anlaufens nicht gefiel oder die defensive wie offensive Zweikampfführung.

Haben die Bayern den Gegner unterschätzt?

Auf keinen Fall. Ich habe mit einigen Jungs vor dem Spiel im Hotel gesprochen, alle sagten, Villarreal sei ein Brocken. Es war eher die äußere Fußballwelt, die meinte, über diese Mannschaft marschiere der FC Bayern locker hinweg. Die FCB-Mannschaft nahm Villarreal nicht auf die leichte Schulter.

Was gab dann den negativen Ausschlag?

Viele Spieler waren einfach nicht spritzig genug, einige waren mental nicht richtig da. Solche Tage gibt es. Das war der große Knackpunkt. Die Haltung, was die Intensität in den Zweikämpfen angeht, fehlte.

Warum ging in der Offensive nichts?

Zunächst einmal: Der Plan mit Ball war gut, wurde aber nicht so umgesetzt, wie der Trainer es wollte…

Was wollte Nagelsmann?

Die Seiten sollten oftmals gedoppelt und gegen die beiden Außenverteidiger die direkten Duelle gewonnen werden. Aber Juan Foyth rechts und Pervis Estupinan links, sonst eher die Schwachpunkte, machten gegen die Bayern ihr allerbestes Spiel. Über sie kassierte Villarreal zuletzt einige Treffer. Nun machten beide das Spiel ihres Lebens - ebenso wie die ganze Mannschaft auf ihrem höchsten Level spielte. Besser kann Villarreal nicht spielen. Auch Trainer Unai Emery sagte, sein Team habe fast perfekt gespielt…

… aber nur fast …

... in diesem fast steckt das Positivste für die Münchner. Normalerweise hätten sie - bei den vielen und großen Chancen für die Spanier - mit einem 0:3 oder 0:4 nach Hause fahren müssen. Dann wären sie nicht mehr zurückgekommen in der zweiten Partie. So wie das Spiel gelaufen ist, heißt für mich der Gewinner des Hinspiels Bayern München, weil jetzt eine Superchance besteht. Die Bayern werden extremen Druck aufbauen, in der Allianz Arena wird von Anfang an das Feuer brennen, wie es im Rückspiel gegen Salzburg war beim 7:1.

Kann man Villarreal mit Salzburg vergleichen? Sind die Spanier nicht weitaus stärker?

Sie sind nicht weitaus stärker, sondern ganz anders in ihrer Spielweise. Salzburg hat die RB-DNA, das Gegenpressing, das hohe, aggressive Anlaufen. Villarreal hat in Unai Emery einen absolut erfahrenen Trainerfuchs, dessen Taktik komplett aufging! Mit und gegen den Ball war er unglaublich variabel. Mit Ball hat er oft geswitcht beim Torwartaufbau zwischen längeren Bällen und der spielerischen Methode nach vorne wie beim 1:0-Treffer. Das war ein Angriff par excellence, besser geht es nicht. Da war kein Zufall dabei, es fing schon mit der guten Staffelung an und setzte sich über die Pass- und Laufwege fort bis zum Abschluss. Genauso waren sich die Spanier nicht zu schade, lange Bälle auf Gerard Moreno einzustreuen.

Was kann ein Gegner gegen diesen flexiblen Stil tun?

Es ist ganz schwer, sich darauf einzustellen. Da die Villarreal-Spieler ständig ihr Spiel verändern, stellt sich permanent die Frage: Presst du sie hoch? Erdrückst du sie? Oder musst du dich fallen lassen? Gegen den Ball war es das Gleiche. Da sind sie ab und zu voll vorne draufgegangen, sogar im Eins-gegen-eins über den ganzen Platz, was nicht einfach und deshalb mutig ist. Sofort danach standen sie mit einer Sechserkette und vier Mann davor, wo es ebenfalls ganz schwierig war, durchzukommen. Mit Ball und gegen den Ball zeigten sie beide Facetten und waren da perfekt in den Abläufen.

Ich glaube, die Spieler haben es mittlerweile zu sehr im Kopf, dass sie hinten anfällig sind. Dieses Denken hat sich im Team festgesetzt. Sandro Wagner

War es allein der schlechte Tag der Bayern? Oder schlugen bei ihnen auch grundsätzliche Defizite, die sich durch die gesamte Saison ziehen, durch?

In der Rückrunde gibt es nicht mehr diese absolute Bayern-Dominanz, wie wir sie aus den Vorjahren kennen.

Was ist passiert?

Ich glaube, die Spieler haben es mittlerweile zu sehr im Kopf, dass sie hinten anfällig sind. Dieses Denken wurde auch von außen reingetragen und hat sich im Team festgesetzt. Unter Hansi Flick 2019/20, als sie alles gewonnen haben, sind die Jungs vorne drauf ohne Ende, mutig, weil sie wussten, hinten räumen David Alaba, Jerome Boateng und Niklas Süle alles weg. Dieses Bewusstsein fehlt zurzeit. Deshalb ist es ein schmaler Grat, ob die Spieler vorne voll draufgehen oder eher doch nicht, weil sie im Hinterkopf haben, dass bei voller Attacke die Abwehrspieler hinten allein sind. Daher ist in dieser Beziehung gerade der Wurm drin, besonders vom Gefühl her. Dayot Upamecano steht sinnbildlich dafür. Er kann eigentlich alles, aber schade ist, dass das Wort eigentlich nötig ist, weil er immer wieder einen Aussetzer hat. Von seiner Qualität her ist er ein Riesenspieler.

Ist das Gefüge zu offen, weil das Bayern-Spiel zu offensiv angelegt ist? Oder interpretieren es die Spieler zu offensiv?

Das eine oder andere Bundesligaspiel war schon sehr mutig. Aber das ist Julian Nagelsmann seit Tag 1. Er kam mit 28 Jahren in die Bundesliga und übernahm Hoffenheim auf einem Abstiegsplatz. Da hätten die meisten gesagt: Nein, danke, weil ich mich da verbrenne. Nagelsmann spielte gleich im ersten Spiel mit vier Stürmern in Bremen ...

... 1:1-Unentschieden ...

... und rettete die TSG mit dieser Spielweise und führte sie später bis in die Champions League. Das ist Julian Nagelsmann. Er spielt offensiv, das wussten die Bayern, und die Fans mögen diesen Stil. Ein 5:3 ist ihnen lieber als ein 1:0. Wobei: Die Bayern spielten die in Villarreal klassisch mit Viererkette, zwei Sechsern, Thomas Müller auf der 10 und zwei Außen plus Mittelstürmer Robert Lewandowski. Dazu ein paar Änderungen, Serge Gnabry zog nach innen, Alphonso Davies schob hoch. Es war nicht zu offensiv, daraus allein ergab sich keine Anfälligkeit.

Inwieweit erklären sich die Mängel im Umschalten mit individuellem Fehlverhalten wie nachlässiger Zuordnung oder laschem Zweikampfverhalten?

Gegen Villarreal gefordert: Die Bayern um Upamecano, Goretzka und Sané (v.li.). IMAGO/Sven Simon

Das grundsätzliche Problem beim FC Bayern ist die Kommunikation zwischen den Innenverteidigern. Nehmen wir das Tor in Freiburg, wo Nils Petersen von der Seite in die Box rennt und keiner übernimmt. In Villarreal war es genauso beim Tor: Lo Celso lief in den Strafraum, keiner übernimmt, Parejo, der oft aus der Tiefe kommt, ist völlig frei: Das darf nicht wiederholt passieren. Und mit den gestandenen Innenverteidigern ist es den Bayern in der Vergangenheit nicht passiert. Upamecano und Lucas Hernandez haben alles, sprechen aber kaum ein Wort im Spiel. Auch ihrem Trainer ist das zu wenig.

Fehlt im Sechserbereich ein zuallererst defensiv denkender Mann wie einst Xabi Alonso? Braucht Kimmich einen rein defensive Assistenten?

Ich sehe es anders und finde die Kombination aus Kimmich plus Leon Goretzka äußerst gut. Einer hält immer diszipliniert die Position, beide gehen nie zugleich nach vorn. Einen Staubsauger wie einst Gennaro Gattuso oder Arturo Vidal braucht Kimmich nicht. Bei Villarreal ist Daniel Parejo der Kimmich und Etienne Capoue der Goretzka. Ich sehe Kimmich absolut als Sechser.

Wird beim FCB vorne mit der nötigen Entschlossenheit und vereint das Pressing ausgeführt? Oder darf der Gegner zu oft seine Pässe spielen?

In der Bundesliga werden die Spieler hektisch, wenn einer von Bayern attackiert; die Jungs von Villarreal wurden nicht hektisch. Sie spielten dennoch eine ruhige Kugel. Die Intensität, in der die Sprints in Richtung der gegnerischen Verteidiger von den Spielern in der vorderen Linie ausgeführt werden, ist der entscheidende Faktor. Aber dazu brauchst du die Spielertypen. Lewandowski ist keine Pressingmaschine wie Yussuf Poulsen oder Christopher Nkunku in Leipzig, dafür aber eine Tormaschine. Andere müssen entsprechend die intensiven Laufwege übernehmen.

Welche Schlussfolgerungen sind aus diesem Hinspiel aus Bayern-Sicht zu ziehen?

Das große Manko war die Haltung in den Zweikämpfen. In der Offensive müssen die Räume besser bespielt werden und die Verlagerungen passen. Da die Villarreal-Spieler schnell in die Sechserkette gehen, muss der Ball flott zirkulieren, sodass auch Lewandowski mehr und besser ins Spiel gebracht werden kann. Mit Flanken kann man Villarreal eventuell hinten heraus locken, zumal es nicht weiterhilft, an der Außenlinie ständig ins Eins gegen eins zu gehen, wenn sie hinten so im Block stehen. Es braucht mehr Mix in der Offensive zwischen einer Flanke, einem Pass hinter die Kette und einem Dribbling.

Erwarten Sie Villarreal in München extrem defensiv und nur auf Konter lauernd?

Ich erwarte diese Mannschaft genau so variabel wie zu Hause, das ist ihr Spiel. Die kannst du nicht einschätzen, Villarreal spielt nie 90 Minuten einen Stiefel durch. Diese Elf schafft immer einen Mix zwischen Ballbesitz- und Attackefußball vorne und hinten.

Ist Villarreal überhaupt eine typische Kontermannschaft?

Überhaupt nicht. Entsprechend unsauber waren die Konter ausgespielt. Eine richtig gute Kontermannschaft hätte den Bayern in diesem Spiel zwei, drei eingeschenkt.

Wird Villarreal in München genauso cool und souverän aus der Defensive herausspielen?

Raul Albiol oder Parejo haben so viel erlebt und in großen Klubs wie Real Madrid gespielt, das gesamte Team hat kürzlich in Turin gewonnen und da ebenso souverän rausgespielt. Mental sind die Spanier Monster, da macht ihnen keiner etwas vor.

Beim 3:0-Sieg in Turin hatte Villarreal 42 Prozent Ballbesitz, 68 Fehlpässe und eine Passquote von 85 Prozent, allerdings acht Torschüsse. Was sagen diese Daten?

Die Villarreal-Pässe sind oft vertikal, also sehr mutig und schwieriger zu spielen als Querpässe. Auch in Turin spielte das Team unheimlich viel vertikal. Gegen Bayern haben die Spanier gerne einen Querpass eingebaut, auch über den Torwart. Sie haben zu Hause die eine Seite angefüttert und dann auf die andere verlagert. So wollte es Nagelsmann von seinen Jungs auch sehen.

Sollte es dann gegen Liverpool im Halbfinale gehen, müssten die Bayern zwei Sahnetage haben. Liverpool ist aktuell ein Biest. Sandro Wagner

Sie haben die Atmosphäre vor Ort miterlebt und die Reaktionen auf den 1:0-Sieg. Was lässt sich daraus - hinsichtlich der psychologischen Ausgangslage - für das Rückspiel schlussfolgern?

Mit dem Ergebnis nach diesem Verlauf können die Spanier nicht zufrieden sein. Und Villarreal hat in jedem Fall großen Respekt, vielleicht auch etwas Angst. Zumal die Mannschaft jetzt etwas zu verlieren hat. Die Underdog-Rolle wie gegen Juve nach dem Heim-1:1 ist weg. Der Mythos FC Bayern - das habe ich vor Ort in Villareal gespürt - ist riesig. Und wenn die Münchner Offensive - anders als im Hinspiel - nur ein bisschen besser funktioniert, wissen die Spanier, was ihnen droht.

Oder die Spanier kommen nach dem aktuellen 1:0 und dem 3:0-Auswärtssieg bei Juventus Turin voller Selbstsicherheit?

Trainer Emery wird sicher so sprechen und motivieren. Das ist legitim. Ich habe nur mein Gefühl beschrieben.

In München wird relativ wenig rotiert. Zeigt die bisherige Saison, dass Ihrem Trainerkollegen Nagelsmann im Vergleich mit den internationalen Topteams nur 13, 14 Topleute zur Verfügung stehen?

Ich finde den Kader richtig gut, außer in der Innenverteidigung. Da fehlt mir ein Typ wie Alaba, der das Heft des Handelns in die Hand nimmt und für alle verständlich von hinten heraus coacht. Die Kaderplaner Hasan Salidhamidzic und Marco Neppe wollen keine 18 sehr guten Spieler haben, sondern 13, 14 mit Weltklasseniveau. Diese Strategie ist gut, weil die Bayern seltenst Langzeitverletzte haben. Zu viele Stars machen dir den Laden verrückt, wenn zwei, drei nicht spielen dürfen.

Villarreal-Coach Emery wird für seinen taktischen Plan gelobt. Wo sehen Sie die Möglichkeiten und Grenzen eines Trainers?

Emery ist in Villarreal größer als der Verein und jeder Spieler. Doch Nagelsmann steht Emery in nicht viel nach. Klar, er hat nicht diese Erfahrung. Inhaltlich und taktisch sind beide Trainer auf absolutem Top-Niveau - aber irgendwo gibt es da auch Grenzen, zumal die Umsetzung am Ende Sache der Spieler ist. Ebenso die Haltung in den Zweikämpfen, aber da hat Emery es geschafft, seine Spieler top vorzubereiten. Das hat Julian Nagelsmann sehr geärgert, dass es bei seinem Team in dem Spiel nicht so gepasst hat.

Was trauen Sie den Bayern im Rückspiel und in dieser Champions-League-Saison noch zu?

Die Münchner werden weiterkommen, da bin ich mir zu 100 Prozent sicher. Den Bayern-Druck kann Villarreal nicht überstehen, es kann sogar noch eine ganz klare Nummer für Bayern werden. Sollte es dann gegen Liverpool im Halbfinale gehen, müssten die Bayern zwei Sahnetage haben und die eigene Defensive besser in den Griff kriegen gegen Salah, Mané und wie sie alle heißen. Liverpool ist noch mal eine ganz andere Hausnummer. Liverpool ist aktuell ein Biest.

Wann werden wir auf DAZN sehen, wie Sie - besser als Gerard Moreno in Villarreal - den Ball von der Mittellinie aus ins leere Tor schießen, wie Sie bei der Übertragung des Hinspiels sagten?

(lacht) Ich weiß es nicht. Aber ich habe - wichtig! - betont, dass ich es im Training könnte. Da schießt ihn doch auch jeder gute Kreisliga-Spieler rein.