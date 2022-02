Wagner: "Ich halte nichts davon, blind jedem Trend nachzujagen"

Seit letzten Sommer ist Sandro Wagner Chefcoach der SpVgg Unterhaching. Nach Startschwierigkeiten hat sich der Regionalligist gefangen, das Saisonziel Wiederaufstieg ist aber ad acta gelegt. Doch der Verein und Wagner verfolgen einen langfristigen Plan.

Nach dem Abstieg aus der 3. Liga in die Regionalliga Bayern am Ende der vergangenen Saison wurde von den Verantwortlichen der SpVgg Unterhaching ein "schneller Wiederaufstieg" als Ziel ausgegeben. Realisiert werden sollte dieser vom neuen Chefcoach Sandro Wagner, der in der Spielzeit 2020/21 die A-Junioren der Oberbayern in die Bundesliga Süd/Südwest geführt hatte. Doch der Start unter dem ehemaligen Nationalstürmer verlief holprig, fünf der ersten zwölf Ligaspiele (fünf Siege/zwei Unentschieden/fünf Niederlagen) gingen verloren.

Zum 100-jährigen Vereinsjubiläum will Haching wieder in der 3. Liga spielen

Doch seitdem hat sich der Drittligaaufsteiger stabilisiert, nur eine der letzten zehn Ligaspiele abgegeben und sich dadurch auf Rang acht im Mittelfeld etabliert. Der Abstand zum aktuellen Spitzenreiter SpVgg Bayreuth ist allerdings bereits groß, das Saisonziel wurde revidiert. "Das Ziel ist vom Präsidenten ausgegeben worden: In der Saison 2024/25 wollen wir spätestens wieder in den Profifußball aufsteigen und zum 100-jährigen Vereinsjubiläum (Gründungsdatum: 1. Januar 1925; d. Red.) wieder in der 3. Liga spielen", sagte Wagner im kicker-Interview.

Ein Umschwung mitten in der Saison, mit dem sich Wagner aber voll identifizieren kann und den er sehr reizvoll findet: "Das bedeutet, dass wir nun dreieinhalb Jahre Zeit haben, um eine Mannschaft aufzubauen und die jungen Spieler zu entwickeln." Immerhin, zitiert Wagner aus einer jüngsten Studie, hat die SpVgg die meisten U-19-Spieler in allen vier oberen deutschen Ligen eingesetzt. "Es freut mich, dass ich federführend bei der Entwicklung junger Spieler dabei bin."

Bei jedem Trainer habe ich stets gute und schlechte Aspekte mitgenommen. Sandro Wagner

Als Ex-Profi bringt Wagner einen reichen Erfahrungsschatz für diese Aufgabe mit. "Bei jedem Trainer habe ich stets gute und schlechte Aspekte mitgenommen. Die jeweils guten habe ich in meinen Trainer-Werkzeugkasten aufgenommen, und bei den schlechten versuche ich, bessere Lösungen zu finden. So hat mir jeder Trainer einen Mehrwert gebracht", sagte Wagner. Allerdings gehe es ihm nicht darum, jegliche moderne Entwicklung zu übernehmen: "Ich halte nichts davon, blind jedem Trend nachzujagen", sagte Wagner.

Die Diskussionen um die "falsche Neun" seien in seinen Augen "Quatsch", so Wagner: "Das hat auch die darauffolgende Stürmer-Problematik in Deutschland gezeigt." Jeder Trainer und jeder Verein müsse seinen eigenen Weg beschreiten und die eigene Philosophie verfolgen. "Da haben wir in der Hachinger Profimannschaft in den letzten Wochen und Monaten einen guten Weg gefunden, uns weiterzuentwickeln. Wir versuchen dabei, ganzheitlich mit vielen Facetten zu arbeiten - was natürlich in die sogenannte moderne Richtung geht", sagte Wagner.

Lesen Sie das komplette Interview mit Sandro Wagner, in dem der 34-Jährige unter anderem über seine größte Herausforderung bei der Umstellung vom Profi zum Trainer spricht und was er unter einem ganzheitlichen Trainingsansatz versteht, lesen Sie in der Montagausgabe des kicker oder hier im eMagazine.