Wagner: "Der DFB ist der perfekte nächste Schritt"

Im zweiten Anlauf ist Sandro Wagner zum DFB zurückgekehrt. In einem Interview erklärt er, warum er sich gegen den Vereinsfußball entschied - und welche Impulse er geben will.

Am 9. September 2008 debütierte Sandro Wagner für die deutsche U-21-Nationalmannschaft, und obwohl seitdem 15 Jahre vergangen sind, ist es kein Zufall, dass er nun den Weg zurück zum DFB gefunden hat. "Der Kontakt mit den DFB-Verantwortlichen ist seit meinem ersten U-21-Länderspiel bis zur Vertragsunterschrift nie abgerissen", sagt der neue Co-Trainer der U-20-Nationalelf in einem Interview auf der Verbandswebsite. "Schon vor ein paar Jahren war ich kurz davor, bei den U-Nationalmannschaften einzusteigen, bevor ich bei Unterhaching angefangen habe."

Bei der SpVgg gelang ihm zunächst der Sprung von der U 19 auf den Cheftrainerposten der ersten Mannschaft und dann dort der von der Regionalliga in die 3. Liga. Trotz der Erfolge entschloss sich Wagner zum Abschied. Ihm sei klar gewesen, "dass ich nun den Schritt wieder raus aus dem Alltäglichen gehen will: rein ins Lernen, ins Systematisieren, ins Entwickeln. In meinen Augen ist der DFB mit seinem Netzwerk und den Möglichkeiten im Scouting der perfekte nächste Schritt. Nach den ersten Gesprächen zu Jahresbeginn bin ich froh, dass das so funktioniert hat."

Wagner: Die Pro-Lizenz kann warten

Dafür verzichtete er auch auf die Teilnahme an der Pro-Lizenz-Ausbildung. "Mein Fokus liegt auf dem Trainerjob. Das war von Anfang an so. Ich möchte ein richtig guter Trainer werden. Dem ordne ich beruflich alles unter. Das zweite ist die Trainerausbildung", erklärt Wagner. "Ich will dieses Jahr vollständig nutzen, um zu lernen, um mich in allen Bereichen weiterzuentwickeln." Zum Beispiel? "Ich möchte mit Top-Experten in die Interaktion gehen und hospitieren. Anderen Trainern zuschauen und viel mit ihnen sprechen. Dieser Austausch war im ersten Monat als DFB-Trainer schon cool."

Bei der U 20 arbeitet der 35-jährige Ex-Stürmer Trainer Hannes Wolf zu. "Seit meinem Einstieg habe ich jeden Tag Kontakt mit ihm, sieben Tage die Woche", berichtet Wagner. "Wir tauschen uns natürlich über Spieler aus, über Fußball allgemein und über Ideen, ihn weiterzuentwickeln."

Er wolle "Impulse" geben, so der U-21-Europameister von 2009: "Ich will den Kontakt zu den Jungs halten, das schließt die Vor- und Nachbetrachtung von Länderspielen ein. Dadurch möchte ich sie, zusammen mit den Vereinstrainern, in ihrer Entwicklung unterstützen. Denn wir haben ein gemeinsames Ziel: die Jungs voranzubringen. Auf dem Fußballplatz, aber auch außerhalb davon."