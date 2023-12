Wagner-Brüder verlieren Topspiel - Spurs beenden Durststrecke

Die beiden deutschen Nationalspieler Franz und Moritz Wagner haben mit Orlando Magic das Topspiel in der Eastern Conference verloren. Wieder jubeln durften die San Antonio Spurs.

Eine Nummer zu groß: Franz Wagner und Orlando Magic kamen gegen die Boston Celtics nicht an. NBAE via Getty Images

Die Wagner-Brüder verloren das Aufeinandertreffen mit den Boston Celtics mit 111:128. Dabei steuerte Franz Wagner immerhin 17 Punkte bei, während Moritz nur von der Bank kam und bei gerade einmal zwei Punkten blieb. Orlando (16-8) verlor damit den zweiten Platz in der Eastern Conference und den Anschluss an Spitzenreiter Boston (19-5), der auch das 13. Heimspiel in der laufenden Saison für sich entschied.

Vorbeigezogen an Orlando sind in der Tabelle der Eastern Conference nun die Milwaukee Bucks und die Philadelphia 76ers, die jeweils bei 17-7 stehen. "Wir müssen so weitermachen wie bisher, es wird immer Abende wie diesen geben", sagte Franz Wagner im Anschluss an die Niederlage bei den Celtics, "wir müssen nur die richtigen Schlüsse daraus ziehen." Am Sonntag muss Orlando erneut auswärts bei den form- und heimstarken Celtics antreten.

Die San Antonio Spurs haben indes ihre Durststrecke gestoppt. Nach 18 Niederlagen in Serie - Negativrekord für die Franchise - gewann das Team aus Texas gegen die Los Angeles Lakers mit 129:115. Dem französischen Ausnahmetalent Victor Wembanyama gelang damit mit 13 Punkten und 15 Rebounds ein Double-Double - genauso wie auch LeBron James auf Seiten der Lakers, der auf 23 Punkte und 14 Assists kam. Es war das erste direkte Aufeinandertreffen der beiden Ausnahme-Athleten.

Für Dennis Schröder und die Toronto Raptors geht es weiterhin auf und ab. Gegen sein Ex-Team Atlanta Hawks verlor Schröder mit 104:125, kam dabei auf sechs Punkte und vier Assists. Besonders bitter war die Niederlage für den Kapitän der deutschen Weltmeister-Mannschaft aber auch, weil die Hawks ein direkter Konkurrent der Raptors im Kampf um die Play-off-Teilnahme sind. Atlanta ist mit einer Bilanz von 10-14 nun Zehnter der Eastern Conference und belegt damit den letzten Platz für das Play-in-Tournament, Toronto liegt als Elfter mit einer Bilanz von 10-15 knapp dahinter.

Erst am Mittwoch hatte es das Duell der beiden Teams gegeben - da noch mit einem 135:128 für Toronto. Ein Spiegelbild der gesamten Saison für die Kanadier: Die Raptors bekommen keine Konstanz in die eigenen Leistungen, zuletzt gelangen im November zwei Siege in Folge.