Wagner-Brüder mit 41 Punkten - Dallas siegt wieder

Insgesamt 41 Punkte von Moritz und Franz Wagner haben den Orlando Magic zu einem unerwarteten Heimsieg gegen die allerdings ersatzgeschwächten Chicago Bulls verholfen. Die NBA am Montagmorgen.

Moritz Wagner kam beim 114:95 am Sonntagabend zu 23 Zählern, sein jüngerer Bruder Franz verbuchte 18 Punkte beim erst neunten Saisonsieg ihres Teams. "In den letzten paar Spielen haben wir Phasen gehabt, in denen wir komplett eingebrochen sind, insbesondere im dritten Viertel", sagte Franz Wagner der Deutschen Presse-Agentur. "Klar, heute haben sie auch einen Run gehabt, aber gleich danach haben wir zwei Dreier gemacht und einen Dunk nach einem Gegenstoß. Ich glaube, so muss man auf gute Aktionen vom anderen Team reagieren und deswegen haben wir gewonnen."

Die Bulls stehen in der Eastern Conference auf Rang drei hinter den Brooklyn Nets und den Miami Heat, mussten allerdings auf Zach LaVine, Lonzo Ball, Javonte Green und Alex Caruso verzichten. DeMar DeRozan war mit 41 Punkten der beste Werfer der Partie und lieferte sich zwischenzeitlich ein Wortgefecht mit Moritz Wagner. "Er hat keine Angst. Er geht anderen Spielern unter die Haut und hat keine Angst davor, was passiert. Das verändert das Momentum", sagte Magic-Trainer Jamahl Mosley. Wagner selbst wollte die Szene nicht groß kommentieren und meinte lediglich: "Ich hab einen gefoult und der war sauer und das war's. Für mich ist die Szene komplett irrelevant. Stuff happens."

Dank Doncic und Porzingis: Dallas zurück in der Spur

Den elften Sieg im 13. Spiel und damit die richtige Antwort auf die Schlappe gegen Phoenix lieferten die Dallas Mavericks. Beim 104:91 gegen die Memphis Grizzlies trumpfte Luca Doncic einmal mehr auf, der Slowene steuerte 37 Punkte bei. Auffällig außerdem: Kristaps Porzingis, der neben 15 Punkten und acht Rebounds sechs Blocks verbuchte. Maxi Kleber kam auf sieben Punkte.

Lakers unterliegen Miami - T-Wolves schlagen Nets

Die L.A. Lakers kassierten derweil in Miami eine weitere Auswärtspleite (107:113), wenngleich sich LeBron James (33 Punkte) und Co. nach drei schwachen Spielabschnitten im letzten Viertel noch herankämpften - letztlich aber nicht mehr entscheidend.

Die Brooklyn Nets, erster Verfolger der Heat in der Eastern Conference, mussten sich den Minnesota Timberwolves geschlagen geben. Beim 125:136 verteilten die T-Wolves ihre Punkte gleichmäßig, mit Karl-Anthony Towns, D'Angelo Russell und Anthony Edwards erzielten drei Akteure über 20 Zähler, sechs scorten zweistellig. Minnesota schob sich damit auf Rang sieben im Westen und darf von den Play-offs träumen. Den defensiv enttäuschenden Nets reichten 30 Punkte von Kyrie Irving nicht.