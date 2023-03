Wagner-Brüder mit 35 Punkten bei Magic-Heimsieg

Die Orlando Magic wahren ihre kleine Play-in-Chance, Jayson Tatum drückt bei den Celtics seinen Stempel auf, und die Cavaliers überraschen weiter. Die NBA am Mittwochmorgen.

Die Orlando Magic um die Berliner Brüder Franz und Moritz Wagner haben in der NBA einen Heimsieg geholt. Gegen die Washington Wizards gab es am Dienstagabend (Ortszeit) ein 122:112, Franz Wagner kam dabei auf gute 20 Punkte und sechs Vorlagen. Moritz Wagner, der zuletzt nicht eingesetzt worden war, spielte fast 14 Minuten und erzielte in dieser Zeit 15 Zähler.

Die Magic haben noch kleine Hoffnungen auf die Teilnahme an den Play-ins, bei denen die beiden letzten Play-off-Tickets der Eastern Conference vergeben werden. Bei nur noch neun verbleibenden Hauptrundenspielen darf sich die Mannschaft aber keine Niederlage mehr erlauben. Zurzeit liegt sie mit 30 Siegen und 43 Niederlagen auf Rang 13.

Cleveland kämpft erfolgreich in New York

Matchübergreifend bester Werfer des Abends war Jayson Tatum, der 36 Punkte (dazu acht Rebounds und vier Assists) zum 132:109-Sieg der Boston Celtics über die Sacramento Kings beisteuerte. In dem Top-Spiel war der Zweite der Eastern Conference (Boston) auf den Dritten des Westens (Sacramento) getroffen.

Im Osten führte Donovan Mitchell mit 31 Punkten (fünf Rebounds, drei Assists) die Cleveland Cavaliers zum umkämpften 115:109-Auswärtserfolg in Brooklyn. Cleveland überrascht damit weiter und ist auf dem besten Wege, die Saison länger zu gestalten als in den vergangenen Jahren.