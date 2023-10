Wagner-Brüder glänzen gegen Cavs - NBA bestraft Brooks für Tritt gegen Theis

Die Orlando Magic haben im Rahmen der NBA-Preseason gegen die Cleveland Cavaliers gewonnen - getragen von zwei Weltmeistern. Dillon Brooks wurde bestraft.

Starke Frühform nach dem Weltmeister-Spätsommer: Franz und Moritz Wagner haben die Orlando Magic im Rahmen der Vorbereitung auf die neue Saison zu einem 108:105-Erfolg über die Cleveland Cavaliers geführt.

Der Jüngere sammelte in 18 Minuten satte 18 Punkte, Moritz kam von der Bank und anschließend in 16 Minuten auf 14 Zähler. Die beiden Berliner verzeichneten jeweils nur einen Fehlwurf aus dem Feld.

"Es fühlt sich sehr gut an, wir machen Fortschritte und wenden an, worüber wir im Training sprechen. Ich denke, es war sogar ein sichtbarer Fortschritt im Vergleich zum ersten Spiel", sagte Franz Wagner auf ein 122:105 über New Orleans zurückblickend. "Ich fühle mich gut, es macht Spaß, wieder mit den Jungs zu spielen. Es ist aber auch ein komplett anderes Spiel, als das was ich im Sommer gespielt habe, ich gewöhne mich also auch erst wieder dran."

In die neue Saison startet Orlando in der Nacht zum 26. Oktober mit dem Heimspiel gegen die Houston Rockets.

Strafe gegen Brooks

Weil er Weltmeister Daniel Theis in einem Testspiel in die Rippen geschlagen hat, muss Dillon Brooks 25.000 US-Dollar (rund 23.700 Euro) Strafe zahlen. Diese Entscheidung teilte die NBA am Donnerstag mit. Der aus Memphis gekommene Kanadier, Bronzemedaillengewinner bei der WM, war für die Szene beim 122:103 seiner Houston Rockets gegen die Indiana Pacers am Dienstag bereits im ersten Viertel vom Platz geflogen.