Wagner-Brüder gewinnen Weltmeister-Duell mit Schröder

Drei deutsche Weltmeister standen in der NBA am Mittwoch in Orlando auf dem Court: Franz und Moritz Wagner setzen sich mit den Magic gegen Dennis Schröder und die Brooklyn Nets durch. Die Dallas Mavericks gewannen erneut, die Neuauflage der NBA-Finals von 2023 ging an den Titelverteidiger.

Auf Playoff-Kurs: Franz Wagner jagt den Ball im Duell mit den Nets per Dunk durch die Reuse. NBAE via Getty Images