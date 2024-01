Wagner-Brüder gewinnen gegen Phoenix - Pistons schocken Thunder

Franz Wagner hat nicht seinen besten Abend, feiert mit Bruder Moritz aber dennoch einen Sieg der Orlando Magic gegen die Phoenix Suns. Für Dennis Schröder endet der Abend enttäuschend - und die Detroit Pistons holen ihren sechsten Saisonsieg.

Im Schatten der Championship Games in der NFL war in der NBA am späten Sonntagabend beziehungsweise in der Nacht auf Montag nur ein überschaubares Programm angesetzt - das allerdings eine Überraschung bereithielt: Die Detroit Pistons schockten als krasser Außenseiter die Oklahoma City Thunder, das beste Team der Western Conference, und feierten den erst sechsten Saisonsieg im 46. Spiel.

Einen überragenden Auftritt legte dabei Center Jalen Duren hin, der 22 Punkte und 21 Rebounds sammelte (und 6 Assists). Jaden Ivey steuerte 19 Zähler bei, darunter wichtige Körbe gegen Ende des dritten Viertels, die einen 10:0-Lauf der Hausherren einleiteten. So setzte sich Detroit bis auf 16 Punkte Vorsprung ab. Im Schlussabschnitt ließen die Pistons nichts mehr anbrennen und gewannen mit 120:104. Shai Gilgeous-Alexander kam für OKC auf 31 Punkte in 29 Minuten, kam im vierten Viertel aber gar nicht mehr zum Einsatz.

Wagner-Brüder siegen - Schröder verliert

Trotz einer durchwachsenen Leistung von Weltmeister Franz Wagner haben die Orlando Magic derweil ihr Heimspiel gegen die Phoenix Suns um Superstar Kevin Durant gewonnen. Beim 113:98 traf Wagner nur drei seiner elf Würfe und kam am Ende auf elf Punkte, acht Rebounds und sieben Vorlagen. Sein älterer Bruder Moritz Wagner hatte gute 16 Zähler und zwölf Rebounds, bester Magic-Scorer war Paolo Banchero mit 26 Punkten.

"Mo hat uns viele zusätzliche Ballbesitze mit seiner Arbeit am offensiven Brett beschert", lobte Magic-Coach Jamahl Mosley die Arbeit des deutschen Big Man, der fünf Offensiv-Rebounds sammelte. "Die Leute realisieren oft nicht, wie wichtig das in einem solchen Spiel gegen ein elitäres Scoring-Team ist, dass du zusätzliche Ballbesitze hast."

Bei den Suns kam Durant nur auf 15 Punkte, die überragenden 44 Zähler von Devin Booker (17/26 FG) waren zu wenig für die Gäste, die in den letzten zehn Minuten des Spiels nur sechs Punkte aufs Scoreboard brachten und insgesamt nur schwache vier von 14 Dreierversuchen versenkten.

Dennis Schröder kassierte mit den Toronto Raptors eine bittere Niederlage gegen die Atlanta Hawks, die erst 1,3 Sekunden vor Schluss den entscheidenden Korb zum 126:125 trafen. Saddiq Bey verwandelte einen Offensiv-Rebound per Dunk, nachdem Trae Young mit seinem Korblegerversuch gescheitert war. Bey hatte 26 Zähler, Young war mit 30 Punkten der erfolgreichste Werfer der Partie. Schröder spielte von Beginn an, musste nach seinem sechsten Foul aber in den letzten beiden Minuten zuschauen. Am Ende verbuchte der Point Guard 14 Punkte, 6 Vorlagen, 2 Rebounds und 4 Steals für die Raptors.