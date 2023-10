Wagner-Brüder gewinnen ersten Test - Theis startet für die Pacers

Nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft sind Franz und Moritz Wagner erfolgreich in die NBA-Preseason gestartet, während Zion Williamson ein gelungenes Comeback gab. Daniel Theis durfte für die Pacers von Beginn an ran.

Die Basketball-Weltmeister Franz und Moritz Wagner sind rund einen Monat nach dem Gold-Triumph von Manila mit einem Sieg in die Vorbereitungsspiele für die neue NBA-Saison gestartet. Mit den Orlando Magic gewann das deutsche Brüder-Duo in der Nacht zum Mittwoch das Preseason-Spiel bei den New Orleans Pelicans mit 122:105. Während Franz Wagner als Starter neun Punkte in 15 Minuten Einsatzzeit auflegte, kam Moritz von der Bank auf sechs Zähler und fünf Rebounds in 14 Minuten.

Gleichzeitig feierte Pelicans-Star Zion Williamson sein Comeback auf dem NBA-Parkett: Seit dem 2. Januar hatte er aufgrund einer Oberschenkelverletzung nicht mehr gespielt. In 15 Minuten Einsatzzeit präsentierte er sich in ordentlicher Frühform (zwölf Punkte, fünf Rebounds und fünf Assists). "Er sah gut aus. Er ist nicht zu stoppen", zeigte sich C. J. McCollum zufrieden mit dem Auftritt seines Teamkollegen.

Fleißigster Punktesammler der Partie war Magic-Center Wendell Carter Jr., der 18 Zähler sowie fünf Rebounds auflegte und damit einen beträchtlichen Anteil am Auftaktsieg der Magic in der Preseason hatte. Für eines der Highlights der Partie sorgte Paolo Banchero (zwölf Punkte, sechs Rebounds), als der Nr.-1-Pick von 2022 mit einem Crossover an Williamson vorbeizog und schließlich mit einem krachenden Dunk über Pelicans-Center Jonas Valanciunas abschloss.

Theis geht nach Brooks-Foul zu Boden

In Person von Daniel Theis war ein dritter deutscher NBA-Profi in der Nacht gefordert. Der 31-Jährige startete für die Indiana Pacers im Duell mit den Houston Rockets (103:122) und sammelte in 18 Minuten Spielzeit zwei Punkte, fünf Rebounds sowie zwei Blocks. Mitte des ersten Viertels ging der Big Man nach einem Schlag von Dillon Brooks in die Leistengegend kurzzeitig zu Boden. Der Rockets-Neuzugang wurde anschließend mit einem Flagrant Foul 2 des Feldes verwiesen.

Am 10. September hatten Theis und die Wagners mit der deutschen Nationalmannschaft in Manila sensationell den WM-Titel geholt. Mit Orlando wollen die Wagners in der neuen Spielzeit, die in der Nacht zum 26. Oktober mit dem Heimspiel gegen die Houston Rockets beginnt, am Play-in-Turnier für die Play-offs schnuppern. In der Vorsaison war das Team aus Florida im Osten nur auf Platz 13 gekommen.

Gerade Franz Wagner könnte in seinem dritten NBA-Jahr noch einmal einen Sprung machen, nachdem er in der abgelaufenen Spielzeit bereits durchschnittlich 18,6 Punkte aufgelegt hatte. Gemeinsam mit dem erst 20 Jahre alten Banchero, dessen US-Nationalteam die Deutschen im Halbfinale von Manila bezwungen hatten, bildet der 22-Jährige ein vielversprechendes Scoring-Duo.

Der amtierende Champion Denver Nuggets startete in der Nacht zu Mittwoch ebenfalls in die Preseason und feierte gegen die Phoenix Suns einen 115:107-Erfolg. Nikola Jokic und Jamal Murray standen jeweils gut 18 Minuten auf dem Court, Jokic erzielte neun Punkte, Murray kam auf zwölf Punkte und fünf Assists. Bei den Suns wurden die drei Stars Kevin Durant, Devin Booker und Bradley Beal allerdings geschont.