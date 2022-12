Wagner-Brüder beweisen Nervenstärke: Orlando weiter auf Erfolgskurs

Orlando Magic wies binnen zwei Tagen die Boston Celtics in die Schranken - und hatte dies auch seinem deutschen Brüderpaar Moritz und Franz Wagner zu verdanken.

Bei Magic läuft's: Gerade mal zwei Tage nach dem überraschenden 117:109-Sieg in Boston feierte Orlando abermals bei den Celtics einen Erfolg, diesmal setzte man sich mit 95:94 (50:41) durch - und gewann so zugleich zum ersten Mal seit 2019 sechs Spiele in Serie.

Sowohl Franz (21) als auch Moritz Wagner (25) standen in der Starting Five und lieferten solide ab. Moritz kam auf elf Punkte, sechs Rebounds und drei Assists, sein jüngerer Bruder auf zwölf Punkte, fünf Rebounds und drei Assists.

Beide bewiesen zudem in einer spannenden Schlussphase starke Nerven. So traf Franz von draußen zum zwischenzeitlichen 93:89, während Moritz nur fünf Sekunden vor Schluss zwei Freiwürfe verwandelte.

Banchero sticht heraus

Topscorer der Magic war jedoch Paolo Banchero mit 31 Zählern. Bei den Celtics, die verletzungsbedingt auf Superstar Jayson Tatum verzichten mussten, überzeugte Jaylen Brown mit 24 Zählern.

Orlando hat sich damit endgültig aus der Krise - vor der aktuellen Erfolgsserie hatte man neunmal nacheinander verloren - gespielt und wird den aktuell tollen Lauf am Dienstag (1.30 Uhr MEZ) gegen die Atlanta Hawks fortsetzen wollen.