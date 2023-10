Wagner bereits 2017 auf der Bank: Deutschlands Duelle mit Mexiko

Deutschland trifft am Mittwoch zum zwölften Mal auf Mexiko. An "El Tri" hat die DFB-Auswahl gemischte Erinnerungen.

Die jüngste Erinnerung an Mexiko ist keine schöne für den DFB, das Auftaktspiel bei der WM 2018 in Russland ging mit 0:1 verloren. Das erste Mal überhaupt kassierte Deutschland unter Joachim Löw ein Gegentor im ersten WM-Spiel. Der damalige Titelverteidiger ließ im Luschniki-Stadion zu Moskau die grundlegenden Tugenden ebenso vermissen wie Wucht und Präzision im Angriffsspiel.

Ganz anders die Mexikaner, die spielfreudig und spritzig auftraten und die Löw-Elf vor massive Probleme stellten. Hirving Lozano bezwang Manuel Neuer in Minute 35, davon konnte sich Deutschland nicht mehr erholen. Gleichzeitig war es der Anfang vom Ende 2018, die DFB-Elf schied erstmals in einer WM-Gruppenphase aus und war das dritte "Opfer" des Weltmeister-Fluchs in Folge - zuvor hat es bereits 2014 Spanien und 2010 Italien in der Vorrunde erwischt.

Höchste WM-Niederlage für Mexiko

Bis 2018 war Mexiko jedoch ein gutes WM-Pflaster für Deutschland. Das erste Mal traf man sich 1978 bei einer Endrunde, die Partie am 2. Spieltag der ersten Gruppenphase entschied das Team des damaligen Bundestrainers Helmut Schön deutlich mit 6:0 für sich. Bei der bis heute höchsten WM-Niederlage für Mexiko stachen die Doppeltorschützen Karl-Heinz Rummenigge und Heinz Flohe heraus, zur Titelverteidigung in Argentinien reichte es aber mitnichten. Wegen einer 2:3-Niederlage gegen Österreich ("Schmach von Cordoba") scheiterte Deutschland in der Zwischenrunde.

Schumacher glänzt im Elfmeterschießen

Deutlich enger war es acht Jahre später, als die deutsche Auswahl von Franz Beckenbauer im Viertelfinale auf den Turniergastgeber traf. Wegen einer Roten Karte gegen Thomas Berthold, der die erste seit deren Einführung für den DFB bei einem WM-Spiel überhaupt sah, spielte Deutschland im zweiten Durchgang in Unterzahl.

Toni Schumacher rettete die DFB-Elf mit starken Paraden in die Verlängerung. Dort stellte Javier Aguirre mit seinem Platzverweis wieder Gleichzahl her, mit 0:0 ging es ins Elfmeterschießen. Dort versagten den Mexikanern die Nerven, Schumacher parierte die Elfmeter von Fernando Quirarte und Raul Servin. Deutschlands Weg führte 1986 bis ins Finale, dort unterlag man jedoch Argentinien.

Klinsmanns letztes Länderspieltor

1998 traf Deutschland erneut in der K.-o.-Phase auf Mexiko - und feierte einen mühsamen 2:1-Erfolg im Achtelfinale. Bis auf Lothar Matthäus und "Didi" Hamann blieben alle unter Form. So mussten einmal mehr die beiden Torgaranten Oliver Bierhoff und Jürgen Klinsmann, der sein 47. und damit letztes Länderspieltor erzielte, herhalten, um gegen die emsigen Mexikaner den Sieg zu erreichen. Das Formtief blieb Deutschland aber treu, im Viertelfinale war nach einem deutlichen 0:3 gegen Kroatien Schluss.

Goretzkas erster Doppelpack

Am 29. Juni 2017 brauchte Leon Goretzka nicht lange, um im Olympiastadion im russischen Sotschi auf Touren zu kommen. Der damlige Schalker Mittelfeldspieler brachte mit seinem ersten Doppelpack im DFB-Trikot Deutschland im Halbfinale des Confederations Cup gegen Mexiko früh auf die Siegerstraße. Timo Werner und Amin Younes, der dem Ex-Frankfurter Marco Fabian antwortete, sorgten am Ende für den 4:1-Erfolg, der Deutschland ins Finale spülte.

In dieser Partie 90 Minuten auf der Bank saß Sandro Wagner, damals noch Stürmer der TSG Hoffenheim. Wenn es am Mittwoch (2 Uhr, LIVE! bei kicker) nun zum insgesamt zwölften Aufeinandertreffen mit Mexiko (bisher 6 Siege, zwei Niederlagen, drei Remis) kommt, wird sich Wagner dort wiederfinden. Diesmal aber als Assistent von Neu-Bundestrainer Julian Nagelsmann.