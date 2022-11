Wagner analysiert Elfmeter: "Der Schiri hat sich selbst nicht damit wohlgefühlt"

Gleich zweimal profitierte Portugal im laufenden WM-Turnier bereits von mindestens fragwürdigen Strafstößen. Der kicker sprach mit DFB-Regelexperte Lutz Wagner über die beiden Fälle in den Partien gegen Uruguay und Ghana.

Aus Katar berichtet Thiemo Müller

Die Schiedsrichter stehen bei dieser WM bislang nicht im Mittelpunkt der öffentlichen Wahrnehmung. Der deutsche Vertreter Daniel Siebert feierte beim Spiel Tunesien gegen Australien (0:1) eine starke Premiere (kicker-Note 2). Eine krasse Fehlentscheidung leistete sich allerdings das Gespann um den Iraner Alreza Faghani am Montagabend beim Duell Portugal gegen Uruguay mit dem Handelfmeter gegen die Südamerikaner.

Was war passiert? Uruguays Verteidiger José Maria Gimenez bekommt bei einer Grätsche im Strafraum den Ball durch die Beine - und hinter seinem Rücken an den Arm, mit dem er sich im Fallen abstützen will. Der Referee lässt zunächst weiterspielen, wird dann jedoch vom VAR in die Review-Zone zitiert. Nach Ansicht der Bilder kommt Faghani zurück und zeigt auf den Punkt. Bruno Fernandes verwandelt zum 2:0-Endstand in der Nachspielzeit.

Der VAR hätte nie eingreifen dürfen, "Faghani ließ sich auf die falsche Fährte locken"

Auch für DFB-Regelexperte Lutz Wagner waren Entscheidung und insbesondere der Ablauf nicht nachvollziehbar. Mit dem iranischen Kollegen hatte er vorm TV sogar Mitgefühl, verrät er im Gespräch mit dem kicker: "Er ist ein anerkannt guter Schiedsrichter, und man hat ihm im Gesicht angesehen, dass er sich selbst mit diesem Strafstoß nicht wohlfühlt." Die ursprüngliche Haltung des Referees, kein Handspiel zu ahnden, war schließlich die einzig richtige.

"Den Begriff der Stützhand gibt es im Regelwerk zwar nicht mehr", erläutert Wagner. "Aber die Körperhaltung mit senkrecht nach unten geführtem Arm beim Fallen ist FIFA weit als natürlich definiert und somit nicht strafbar." Der VAR-Eingriff hätte folglich nie stattfinden dürfen. Und dann, so Wagner, "hat sich Faghani auf die falsche Fährte locken lassen." Im Gespann natürlich ein krasser Fehler: "Eigentlich", hält Wagner fest, "hätte der VAR im umgekehrten Fall eingreifen müssen - also wenn der Strafstoß auf dem Feld gegeben worden wäre."

"Bei Cristiano Ronaldo war der Schiedsrichter letztlich zweimal zu kleinlich"

Kurios: Bereits zum zweiten Mal im laufenden Turnier profitierten die Portugiesen von einem mindestens strittigen Strafstoß. In der ersten Partie gegen Ghana (3:2) war Cristiano Ronaldo nach leichtem Kontakt mit Mohammed Salisu zu Boden gegangen. Schiri Ismail Elfath gab Elfmeter, nicht nur zum Ärger von Ghanas Nationaltrainer Otto Addo. Auch DFB-Mann Wagner urteilt: "Unserer Ansicht nach war dieser Kontakt nicht ausreichend für einen Strafstoß. Es gilt ja immer die Grenze zu definieren zwischen Körperkontakt und Foulspiel. Diese war nach unseren Maßstäben nicht überschritten. Sonst hätte man in jedem Spiel eine Flut an Strafstößen."

Allerdings merkt der ehemalige Bundesliga-Schiri auch an: "Das Tor, das Cristiano Ronaldo in der 31. Minute weggepfiffen wurde, hätte nach unserem Dafürhalten zählen müssen. Seinen Körpereinsatz gegen den ghanaischen Verteidiger als Foul zu werten, war überzogen." Also: "Letztlich war der Schiedsrichter in dieser Partie zweimal zu kleinlich. Einmal profitierte Cristiano Ronaldo - einmal aber auch nicht."