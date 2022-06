"Wäre ohne sie verloren": Hamiltons Dank an Betreuerin Cullen

Lewis Hamilton weiß, bei wem er sich zu bedanken hat. Angela Cullen machte den zuletzt arg angeschlagenen Mercedes-Fahrer wieder rechtzeitig fit.

Läuft Lewis Hamilton durch das Paddock oder das Fahrerlager, ist Angela Cullen nicht weit. Seit 2016 begleitet und betreut die mittlerweile 47-jährige Neuseeländerin den Silberpfeil-Star nun schon, nach dem Rennen in Baku war für sie zuletzt Schwerstarbeit angesagt.

Nach den heftigen Rückenschmerzen wegen des stark hoppelnden Mercedes, machte Hamiltons Trainerin und Physiotherapeutin den 37-Jährigen wieder fit. "Ich bin für immer dankbar, dass ich Angela Cullen mit dabei habe. Ohne sie wäre ich verloren", schrieb der siebenmalige Formel-1-Weltmeister in seiner Instagram-Story.

Mit Dehnübungen jeden Tag und unter anderem auch Akupunktur bereitete sich Hamilton auf seinen nächsten Einsatz an diesem Wochenende beim Großen Preis von Kanada in Montréal vor. "Ich fühle mich viel besser", schrieb Hamilton, der bereits kurz nach dem Grand Prix in Baku ankündigte, trotz arger Schmerzen in Kanada anzutreten.