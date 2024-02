"Wäre ein Traum": Mittelstädt hofft auf Anruf von Nagelsmann

Seit Jahren fehlt es der DFB-Elf an Konstanz auf der Linksverteidiger-Position. In Stuttgart spielt sich mit Maximilian Mittelstädt ein neuer Kandidat bei Bundestrainer Julian Nagelsmann in den Fokus.

Als der VfB Stuttgart im vergangenen Sommer rund eine halbe Million Euro in die Hand nahm, um mit der Verpflichtung von Maximilian Mittelstädt auch auf den sich anbahnenden Abschied Borna Sosas vorbereitet zu sein, hatten nicht viele mit einer derartigen Leistungsexplosion des Linksverteidigers gerechnet.

Musste der gebürtige Berliner, der seinen Heimatverein Hertha BSC im Sommer nach elf Jahren und dem Abstieg in die 2. Bundesliga verlassen hatte, an den ersten zehn Spieltagen noch auf seine Chance als Back-up im Rücken von Stammkraft Hiroki Ito lauern, ist er mittlerweile nicht mehr aus Sebastian Hoeneß' System wegzudenken. Seit dem elften Spieltag stand Mittelstädt, der sich bei den Berlinern nie endgültig hatte festspielen können, stets in der Startformation.

Mittelstädt in Torlaune

Mittelstädts erste Tore für den VfB gegen den SC Freiburg (3:1) und den 1. FSV Mainz 05 (3:1) an den vergangenen beiden Wochenenden sind eine Bestätigung dessen, was er in den vergangenen Monaten auf dem Platz zeigte - unter den Außenverteidigern können in der Bundesliga lediglich die beiden Leverkusener Außenverteidiger Alejandro Grimaldo und Jeremie Frimpong seine kicker-Durchschnittsnote überbieten.

"Seit er gesund ist und von Anfang an spielt, spielt er auf einem sehr hohen Niveau. Er verteidigt gewissenhaft, ist diszipliniert und macht richtig Spaß", lobte Hoeneß seinen Spieler, der sich nun Hoffnung auf eine Nominierung für die DFB-Elf macht: "Klar wäre es ein Traum, für die Nationalmannschaft zu spielen".

Noch kein Kontakt zu Nagelsmann - Hoffnung dank Völler

"Ich will jede Woche meine Leistung bringen, denn nur so habe ich noch eine kleine Chance", gab er sich nach dem 3:1-Sieg über die Mainzer auf eine mögliche Nominierung für die Nationalmannschaft ehrgeizig. "Ich muss meine Leistung bestätigen, will mir aber keinen Druck machen", so der 26-Jährige weiter, der nach eigenen Aussagen "noch nicht ganz" in Kontakt mit Bundestrainer Julian Nagelsmann steht.

Dass man auch beim DFB den Stuttgarter Höhenflug wahrgenommen hat, bestätigte jüngst Sportdirektor Rudi Völler im Rahmen des DFB-Pokal-Viertelfinals zwischen dem Bayer Leverkusen und dem VfB (3:2). "Einige" Stuttgarter werde man dem 63-Jährigen zu Folge beim kommenden Lehrgang Ende März im DFB-Dress zu sehen bekommen - und womöglich darüber hinaus bei der Heim-EM im Sommer.

Was für Mittelstädt spricht

Was Mittelstädt dabei in die Karten spielt: Seit Jahren schon erweist sich die Linksverteidiger-Position als eine der Achillesfersen der DFB-Elf, vollends überzeugen konnte keiner der vielen Kandidaten, die unter Nagelsmann oder dessen Vorgänger Flick ihre Chance erhielten. Mit Chris Führich zählte bereits Mittelstädts Partner auf der linken Stuttgarter Seite zuletzt zum DFB-Aufgebot, in Kapitän Waldemar Anton und Angreifer Deniz Undav werden weitere Teamkollegen hoch gehandelt.

"Dass jetzt darüber gesprochen wird, spricht für Maxi und seine Entwicklung", freute sich Hoeneß. "Am Ende entscheidet Julian. Aber ich bin mir sicher, dass er das wahrnimmt und registriert und dann eine entsprechende Entscheidung treffen wird."

Bis Nagelsmann den Kader für die Länderspiele in Frankreich (23. März, 21 Uhr) und gegen die Niederlande (26. März, 20.45 Uhr, beide LIVE! bei kicker) am 14. März präsentieren wird, haben Mittelstädt und Co. noch vier weitere Male die Möglichkeit, sich dem DFB-Coach zu präsentieren.