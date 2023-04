"Wäre ein Riesenschritt": Aue will die Serie von HFC-Coach Ristic beenden

Beim Halleschen FC will Erzgebirge Aue seine Bilanz gegen die Lokalrivalen in der 3. Liga aufbessern. Für Mittelfeldmann Sam Schreck war die Partie in der Hinrunde eine besonders emotionale.

Für Erzgebirge Aue steht am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen den Halleschen FC mal wieder ein Ost-Duell auf dem Programm - keine ganz einfache Aufgabe: Außer beim Sieg in Zwickau Mitte März, hatten die Veilchen mit ihren regionalen Konkurrenten in dieser Spielzeit durchaus Mühe: Gegen den Rivalen aus Dresden setzte es zwei 0:1-Niederlagen. In der Hinserie blieben die Auer auch gegen Zwickau (0:1) sowie gegen den HFC (1:1) ohne Dreier. Im Landespokal setzte es in Chemnitz kürzlich eine deutliche 0:3-Pleite.

Für Abwehrmann Erik Majetschak ist das Ziel in Halle deswegen klar: "Endlich mal wieder ein Derby auf unsere Seite ziehen." Um die Schwere dieser Aufgabe gegen die abstiegsbedrohten Hallenser ist sich der Auer allerdings bewusst: "Der HFC hat sich unter dem neuen Trainer definitiv stabilisiert. Sie spielen auch attraktiven Fußball, ziemlich viel auf Ballbesitz ausgelegt", erläuterte der 23-Jährige am Mittwoch gegenüber Vereinsmedien. Der Respekt ist nicht unbegründet: Unter ihrem Coach Sreto Ristic sind die Hallenser weiter ungeschlagen, spielten zuletzt allerdings fünfmal in Folge remis und liegen derzeit als 17. auf einem Abstiegsplatz.

"Jede Serie geht zu Ende": Dotchev über den noch ungeschlagenen HFC-Coach Ristic

Von diesem will sich Aue-Trainer Pavel Dotchev mit einem weiteren Erfolg nach dem 1:0-Sieg gegen Oldenburg am Wochenende weiter absetzen. Mit 39 Zählern liegen die Sachsen derzeit als 11. im Tabellenmittelfeld: "Ein erfolgreiches Spiel in Halle, um den Abstand auf die unteren Tabellenplätze zu vergrößern, wäre ein Riesenschritt in die richtige Richtung."

Dafür müsste er in Halle die Serie seines ehemaligen Schützlings Ristic, den er zwischen 2010 und 2011 beim SV Sandhausen trainierte, beenden. "Jede Serie geht zu Ende, warum soll das nicht am Samstag der Fall sein", sagte Dotchev dazu am Mittwoch.

Dotchev lobt seinen "Ballklauer" Schreck - Sijaric fraglich

Eine wichtige Rolle könnte am Samstag Sam Schreck einnehmen, der im Hinspiel eine emotionale Achterbahnfahrt erlebte. Sein kurioses Eigentor glich der Mittelfeldspieler kurz vor Schluss selbst aus. Das ist für Dotchev jedoch Schnee von gestern: "Wir haben eine ganz andere Ausgangssituation."

Für seinen "Ballklauer" im Zentrum hatte der Bulgare lobende Worte: "Er macht unheimlich viel Drecksarbeit. Wenn du ihn in eine bestimmte Rolle bindest, nimmst du ihm die Stärke", erklärte der 57-Jährige, der sich vor dem Ost-Duell am Samstag lediglich mit einer anderen Personalfrage beschäftigen muss. Der Einsatz Omar Sijaric ist ungewiss, der Außenbahnspieler konnte zuletzt nur individuell trainieren. Laut Dotchev sei die Wahrscheinlichkeit, dass der 21-Jährige spiele, "50:50".