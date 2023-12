"Wäre ein falsches Signal": Aue verzichtet auf Trip in den Süden

Der Winterfahrplan des FC Erzgebirge Aue steht. Aus mehreren Gründen verzichten die Veilchen diesmal auf ein Trainingslager im Süden.

Das Pflichtspieljahr 2023 endet für den FCE am 19. Dezember mit einem Auswärtsspiel in Ingolstadt. Exakt einen Monat später - am 19. Januar 2024 - eröffnet Aue das neue Drittliga-Jahr dann mit einem Heimspiel gegen Rot-Weiss Essen.

Dazwischen heißt es: Akkus aufladen und auf Teil zwei der Saison vorbereiten. Dafür verzichtet der FCE auf das obligatorische Trainingslager in südlichen Gefilden und bleibt stattdessen im Erzgebirge.

Podcast Gibt es Konsequenzen beim FC Bayern München? Die Bayern erlebten mit dem 1:5 gegen Frankfurt ein Déjà-Vu und müssen auf Gnabry verzichten. Die DFL bekommt einen Investor, der FC Girona stürmt an die Tabellenspitze. alle Folgen

"Die Zeit ist knapp bemessen zwischen Trainingsauftakt und erstem Spiel. Mit einer Reise in den Süden würden wir wohl zwei komplette Tage verlieren wegen An- und Abfahrt. Auch die Umstellung auf hiesige Temperaturen fällt nicht jedem leicht. Zu Hause sind wir in gewohnter Umgebung und haben auch dank unserer Stadion-Brigade richtig gute Bedingungen", erklärte Sportdirektor Matthias Heidrich. Zudem wolle sich der Verein Kosten in Höhe von "mehreren zehntausend Euro" sparen: "In Zeiten von Beitragserhöhungen und Crowdfunding-Maßnahmen wäre solch eine Reise ein falsches Signal für unsere Fans und Mitglieder", so Heidrich.

Erzgebirge statt Mittelmeer also. Der Fahrplan sieht demnach so aus: Über Weihnachten und Neujahr dürfen die Profis kurz durchschnaufen, ehe am 3. Januar wieder gemeinsam trainiert wird. Zudem sind drei Testspiele in der Winterpause vereinbart: bei Zweitligist Hertha BSC (6. Januar) sowie gegen die Regionalligisten ZFC Meuselwitz (10. Januar) und Energie Cottbus (13. Januar).

Weihnachts-Choreo und Lasershow

Das letzte Heimspiel des Jahres gegen den MSV Duisburg (1:1) hatten die FCE-Fans am vergangenen Samstag genutzt, um eine spektakuläre Choreografie mit weihnachtlichen Motiven zu zeigen. "Machst unser Herz vor Lust und Freid, o selige Weihnachtszeit", lautete das Motto. Nach der Partie präsentierte der Verein zudem eine geschichtsträchtige Lasershow. Damit wollte sich der FCE vor allem bei denjenigen bedanken, die mit einer Crowdfunding-Aktion 217.695 Euro zusammengetragen und somit zum Erhalt des Stadionnamens einen Beitrag geleistet haben. Die "letzte Schicht" vor dem Weihnachtsfest ist im Erzgebirge seit jeher eine besondere.