Wäre ein Auswärtsspiel für Werder Bremen besser?

Wenn sich am kommenden Samstagabend (18.30 Uhr) der SV Werder Bremen und die TSG 1899 Hoffenheim gegenüberstehen, sind Tore quasi versprochen. Allerdings: Heimspiele sind nicht so gut für die Grün-Weißen.

Heimspiel oder Auswärtsspiel? Für Fußballerinnen und Fußballer ist diese Frage nicht ganz unwichtig. Denn: Wer zu Hause auf dem Feld steht, kennt sich aus und hat außerdem viele Fans im Rücken. Das kann ordentlich helfen! Bei dem Spiel von Werder und Hoffenheim am Samstagabend (7. Bundesliga-Spieltag) könnten die Bremer als Gastgeber also einen Vorteil haben. Ganz so einfach wird es aber nicht.

Tatsächlich hat Bremen die letzten zwei Heimspiele in ihrem Weserstadion für sich entschieden. Das ist schon mal gut.

Schlechte Serien

Seit dem Saisonstart kassierten sie aber insgesamt auch schon vier Niederlagen. Und: Die Norddeutschen um Stürmer Marvin Ducksch (zwei Tore und drei Vorlagen in sechs Spielen) sind in der Vergangenheit nicht so gut vor ihren eigenen Fans gewesen. In der letzten Saison 2022/23 haben die Werderaner nur fünf von 17 Partien im Weserstadion gewonnen (zwei Unentschieden, zehn Niederlagen) - damit waren sie das schlechteste Heimteam der Liga. Selbst Absteiger wie Schalke oder Hertha BSC waren in dieser Kategorie damals besser.

Trotz des vermeintlichen Heimvorteils dürfen sich die Bremer also nicht zu sicher fühlen. Mit Hoffenheim kommen außerdem sehr starke Gäste. Die Mannschaft hat diese Saison schon drei Auswärtssiege geholt, so viel wie kein anderes Bundesliga-Team. Würde jetzt noch ein vierter dazukommen, wäre das neuer Vereinsrekord. Noch nie zuvor hat Hoffenheim die ersten vier Bundesliga-Auswärtsspiele in Folge gewonnen.

Noch etwas ist spannend: Im Jahr 2014 haben die Bremer zum bislang letzten Mal daheim gegen Hoffenheim gewonnen (3:1). Das ist keine gute Bilanz, weil Werder damit schon fast zehn Jahre auf einen Dreier gegen die TSG wartet (fünf Unentschieden und fünfmal dabei ein 1:1, drei Niederlagen - zuletzt ein 1:2).

Tore, Tore, Tore

Was man aber auch sagen kann über dieses Spiel: Tore werden aller Voraussicht nach fallen.

Denn in bislang 30 Duellen in der Bundesliga zwischen diesen beiden Vereinen hat es erst einmal ein 0:0 gegeben - im Jahr 2009. Besser bekannt ist dieses Spiel eher mit verrückten Ergebnissen wie einem 5:4 für Bremen, einem 4:4-Remis oder einem 5:3 für Hoffenheim.

Vielleicht fallen ja auch am Samstag wieder sehr viele Tore.