"Wäre die größte Ehre": Daniliuc möchte noch auf den EM-Zug aufspringen

Flavius Daniliuc hat sich in Salzburg eingelebt. Im Gespräch mit dem kicker spricht er über die neuformierte Dreierkette, seine turbulente Karriere und eine mögliche EM-Teilnahme im Sommer.

Herr Daniliuc, Sie haben als gelernter Defensivspieler alle möglichen Systeme gespielt. Gegen Sturm haben Sie neben Strahinja Pavlovic und Oumar Solet in der Dreierkette gespielt. Wie war diese Rolle für Sie?

Das hat sich super angefühlt. Ich glaube, ich habe zwei Mitspieler, die auf einem Topniveau spielen. Das hat man auch im Spiel gesehen, wir haben sehr wenig zugelassen. Es hat sich angefühlt, als hätten wir schon lange zusammengespielt, was aber nicht der Fall ist. Deshalb glaube ich, dass es auch in Zukunft gut funktionieren wird.

Sturm-Trainer Christian Ilzer hat nach dem Gipfeltreffen gemeint, um diese Defensive beneidet Salzburg "die halbe deutsche Bundesliga". Würde dieses Trio auch bei einem deutschen Top-Klub so spielen können?

Man hört immer wieder Gerüchte, dass die beiden bei europäischen Topklubs im Gespräch waren. Deshalb würde ich uns drei auf jeden Fall eine Mannschaft der deutschen Bundesliga zutrauen.

Salzburg hat in den vergangenen Jahren stets in der Königsklasse gespielt, hat aber dort bis auf einmal die K.o.-Phase stets verpasst. Was fehlt Salzburg noch, um Spitzenklubs nicht nur Paroli bieten zu können, sondern sie zu besiegen?

Man muss immer sehen, wie gut die Gruppen sind und auch diese Gruppe war wirklich extrem schwer mit dem italienischen Tabellenführer Inter, Benfica und Real Sociedad. Aber es waren wieder unglaubliche Spiele dabei. Was der Mannschaft fehlt? Wenn ich etwas nennen müsste, dann wäre es wahrscheinlich die Erfahrung. Aber das ist nichts Negatives. Ich würde es eher sogar als etwas Positives sehen.

Sprechen wir ein wenig über Ihre Karriere. Die Stationen Real Madrid und Bayern München hat nicht jeder Spieler in seiner Vita stehen. Hätte es in so jungen Jahren überhaupt bessere Stationen gegeben?

Nein, ich glaube nicht. Zumindest von den Namen her auf jeden Fall nicht. Vielleicht gibt es von den Akademien selbst die ein oder andere, die besser ist. Aber am Ende des Tages haben wir uns damals für diese zwei Klubs entschieden. Und ich bin glücklich, dass es so war.

Bei Real Madrid wurde vielfach über eine eher schwierige Zeit berichtet, gar von Mobbing war die Rede. Was war da los?

Ich weiß, worum es geht und dass es sich da um einen Zeitungsartikel von damals handelt, der zu 100 Prozent falsch ist. Das kann ich bestätigen und das ist mir auch wichtig, das nochmals klarzustellen. Aber natürlich war es eine schwierige Zeit, im Alter von elf, zwölf Jahren im Internat und so weit weg von meiner Familie zu sein. Die Verbindung, die Beziehung ist dann eine andere. Die Bedingungen in Madrid waren top, aber es macht in diesem Alter einen großen Unterschied, ob man die Familie einmal im Monat oder regelmäßig sehen kann.

Über die Jahre hat sich ein sehr freundschaftliches Verhältnis zu David entwickelt. Ich habe ihn als eine Art großen Bruder gesehen. Flavius Daniliuc über David Alaba

Mit 13 folgte der Wechsel zu den Bayern. Ein gewisser David Alaba soll den Transfer eingefädelt haben. Welche Rolle hat David in Ihrer bisherigen Karriere gespielt?

Auf jeden Fall hat er eine wichtige Rolle gespielt, weil er mich immer unterstützt hat, als ich bei den Bayern war. Er hat immer geschaut, hat auf mich aufpasst, mir Tipps gegeben und hin und wieder durfte ich auch bei ihm übernachten. Er hat mir ein familiäres Gefühl gegeben, obwohl meine Familie ja nicht so weit von München weg war. Und er war auch an meinem Wechsel beteiligt, weil er damals mit Matthias Sammer, dem damaligen Sportdirektor, gesprochen hat. Er hat ihm gesagt, dass es diesen Jungen gibt, der bei Real Madrid spielt und ihn gefragt, ob man es in Erwägung zieht, mich zu verpflichten. Und so nahmen die Dinge ihren Lauf. Ich musste mich natürlich trotzdem beweisen und in der Mannschaft präsentieren. Aber über die Jahre hat sich ein sehr freundschaftliches Verhältnis zu David entwickelt. Ich habe ihn als eine Art großen Bruder gesehen.

Wenn jemand in so jungen Jahren bei Real und Bayern gespielt hat und als Ausnahmetalent bezeichnet wird, wie geht man dann mit dem Thema Druck um? Erwartet da nicht jeder eine ganz große Karriere?

Druck im Fußball gibt es immer. Aber ich glaube, bei solchen Klubs ist es noch einmal extremer, weil man immer gewinnen muss. Die Leistung muss immer stimmen und es kommen jedes Jahr neue Spieler dazu, die auf Topniveau spielen. Trotzdem bin ich davon überzeugt, dass es mir in meiner Karriere sehr geholfen hat, weil ich gelernt habe, mit Druck umzugehen. Am Ende des Tages muss man im großen Stadion Leistung bringen. Das ist es, worum es geht.

Im Sommer 2020 sind Sie von Bayerns U 19 zu Nizza gewechselt. War da die Chance, bei Nizza Stammspieler zu werden, größer, als den Durchbruch in München zu schaffen?

Auf jeden Fall. Ich muss aber dazu sagen, dass ich Bayern München sehr dankbar bin, weil ich dort eben fast sechs Jahre auf Topniveau ausgebildet wurde. Die haben zu diesem Zeitpunkt auch alles versucht, um mich zu halten. Ich habe mich aber für den Schritt nach Nizza entscheiden, weil ich gesehen habe, dass in der Mannschaft schon sehr viele junge Spieler gespielt haben. Und ich wusste bei Bayern ganz klar: Wenn man spielen will, muss man sich eben gegen Weltklasse-Innenverteidiger durchsetzen und das Jahr für Jahr. Dort lautet das Ziel immer, die Champions League zu gewinnen oder die Liga zu gewinnen. Und am Ende des Tages habe ich mich für Nizza entschieden und bin auch glücklich, dass es so gekommen ist, weil es für mich die richtige Entscheidung war.

Salernitana ist jener Klub, der das meiste Geld für Sie bezahlt hat. Knapp sechs Millionen Euro sollen die Italiener nach Nizza überwiesen haben. Ist die Erwartungshaltung vom Verein und an einen selbst bei so einer Summe noch einmal höher?

Für mich war nicht wichtig, wie viel Geld für mich ausgeben wurde, sondern es war wichtig, dauerhaft in einer Topliga zu spielen. In Nizza hatte ich sehr große Konkurrenz mit Jean-Clair Todibo, hinter dem viele Topklubs her sind und Dante, der mit seinen 40 Jahren noch immer auf einem sehr guten Niveau spielt und als Kapitän gesetzt war. An den beiden gab es eben kaum einen Weg vorbei. Für mich war die Entscheidung schnell getroffen, weil ich bei Salernitana eine bessere Perspektive gesehen habe, um den nächsten Schritt zu gehen. Im ersten Jahr hat das gut funktioniert, jetzt im zweiten Jahr war es schwieriger.

Er hat mir am Morgen meines Wechsels noch geschrieben, ob ich mir sicher bin, dass ich gehen will. Flavius Daniliuc über Ex-Trainer Filippo Inzaghi

Bei Salernitana haben Sie sich in Ihrer ersten Saison sofort einen Stammplatz erkämpft, diesen aber in der zweiten Saison verloren. Nach Ihrer Operation am Mittelfuß sind Sie nur noch sporadisch zum Einsatz gekommen. War das eine der schwierigsten Situationen in Ihrer Karriere?

Nein, der Verein ist immer zu mir gestanden und hat auch alles getan, damit ich wieder schnellstmöglich auf dem Platz stehen kann. Das Schwierige war eher für mich, den Trainer zu überzeugen. Kurz nachdem ich zurückgekommen bin, wurde der Trainer (Paulo Sousa, Anm.) rausgeschmissen und Filippo Inzaghi hat übernommen. Über ihn kann ich ebenfalls nur Positives zu sagen. Aber er hat einen anderen Fußball spielen lassen, als ich gerne gespielt hätte. Es geht mehr darum, lange Bälle zu spielen und mit allen Mitteln Punkte zu sammeln. Am Ende des Tages war es dann so, dass er sich oft auch gegen mich entschieden hat, was ich akzeptieren musste. Aber trotzdem hat er mir am Morgen meines Wechsels noch geschrieben, ob ich mir sicher bin, dass ich gehen will. Er hat mich dann auch im letzten Spiel vor dem Wechsel zu Red Bull Salzburg gegen Roma in die Startelf beordert. Aber da hatte ich meine Entscheidung (nach Salzburg zu gehen, Anm.) bereits getroffen.

Vor fast einem Jahr haben Sie im österreichischen Nationalteam debütiert. In der Mixed Zone nach dem Sturm-Spiel haben Sie gemeint: "Das Nationalteam hat in meiner Entscheidung eine Rolle gespielt". Was würde Ihnen die EM im Sommer bedeuten?

Es wäre die größte Ehre. Es wäre eine Erfolgsgeschichte für jeden einzelnen Spieler, bei einer Europameisterschaft für sein Land auflaufen zu dürfen. Ich glaube, es gibt wenig Schöneres. Und zur Entscheidung: Ja, es war ein kleiner Bestandteil und trotzdem war es mir wichtiger, zu einer Mannschaft zu kommen, die ambitioniert ist und Fußball spielen will und das auf einem hohen Niveau. Die Verantwortlichen in Salzburg haben mir von Anfang an ein Topgefühl gegeben, da waren die Gedanken an die Nationalmannschaft eher zweitrangig.

Aber die Bühne, die Ihnen Salzburg bietet, um sich für höhere Aufgaben zu empfehlen, war schon ein wichtiger Faktor?

Auf jeden Fall. Es ist ein Unterschied, ob du in der Liga um den ersten Platz spielst oder ob du jetzt in Italien gegen den Abstieg kämpfst und der Fußball sich auch gar nicht entfalten kann. Da geht es um ganz andere Dinge. Man hat auch gesehen, dass der Trainer (Inzaghi, Anm.) jetzt auch gehen musste. Das ist bei Salernitana einfach eine sehr komplizierte und komplexe Situation zurzeit.

Gerade wenn man auf die Innenverteidigung schaut, hat Österreich aktuell mit Verletzungen zu kämpfen. David Alaba laboriert an einem Kreuzbandriss, Philipp Lienhart an den Folgen einer Leisten-OP. Gibt Ihnen das noch mehr Motivation, dass Sie doch noch auf den EM-Zug aufspringen könnten?

Ein bisschen Motivation gibt es mir vielleicht. Trotzdem bin ich überzeugt, dass David, so wie ich ihn kenne, es schaffen wird. Das muss ich auch ganz ehrlich so sagen und genauso wird es auch bei "Lieni" sein, der wird auch rechtzeitig fit werden. Das heißt, wenn ich mitgenommen werde, dann weil ich meine Leistung gebracht habe und dass Herr Rangnick gesehen hat, "okay, der hat es verdient, dabei zu sein".

Österreich trifft in einer Hammergruppe auf Frankreich und Holland. Wie sehen Sie die Entwicklung des Teams in Hinblick auf ein Weiterkommen in dieser Gruppe?

Die Entwicklung ist unglaublich positiv, seitdem Herr Rangnick mit seinem Team gekommen ist und seine ganze Fußballexpertise mitgebracht hat. Alle Spieler haben einen Riesen-Sprung nach vorne gemacht und ich glaube, das sieht man in den Spielen, besonders in jenen gegen Topnationen. Da braucht man sich nur das Spiel gegen Deutschland ansehen. Deswegen ist diesem Team einfach sehr viel zuzutrauen. Natürlich ist es eine Hammergruppe und man muss bescheiden genug sein, um zu wissen, woher man kommt. Trotzdem weiß ich, dass Österreich zu dieser EM fährt, um was zu holen und um diese Gruppe zu überstehen. Davon bin ich überzeugt.