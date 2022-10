Während Ex-Hoffenheimer Nelson glänzt: Nicht nur Arsenal bangt um Saka

Der FC Arsenal bleibt in einer Liga mit Manchester City das Maß aller Dinge. Für Bukayo Saka setzte es allerdings einen Rückschlag zur Unzeit.

Randfigur wäre für Reiss Nelsons bisherige Rolle in dieser Arsenal-Saison wahrscheinlich noch eine schmeichelhafte Bezeichnung gewesen - am Sonntag war der 2018/19 an Hoffenheim verliehene Angreifer dann allerdings weit mehr als das. Mit zwei Toren und einer Vorlage zwischen der 49. und 57. Minute entschied der 22-Jährige, den Arsenal wegen einer weiteren Leihe zu Feyenoord nach 14 Monaten erstmals wieder einsetzte, das fulminante Heimspiel gegen ein zunächst giftiges Nottingham Forest (5:0).

Auf den formstarken Bukayo Saka hatte es der Aufsteiger von Anfang an abgesehen, Gegenspieler Renan Lodi erwischte den Youngster nach einer Viertelstunde besonders hart. Wenig später musste Saka runter, für ihn kam dann Matchwinner Nelson. Am Sonntag war das für Arsenal wunderbar, mit Blick nach vorne natürlich ein Wermutstropfen nach dem Kantersieg.

Saka, Englands Fußballer des Jahres, droht durch eine Knieverletzung vorerst auszufallen. Zum einen würde Spitzenreiter Arsenal also auf einen Leistungsträger verzichten müssen, der auch in seinen 26 Minuten am Sonntagnachmittag noch den Führungstreffer durch Gabriel Martinelli vorbereitete. Zum anderen könnte Saka auch die in drei Wochen beginnende WM verpassen.

"Hoffentlich wird er das nicht", dachte Trainer Mikel Arteta nach dem Sieg auch an die Interessen seines Spielers, eine Diagnose konnte er aber noch nicht mitteilen. "Es war ein übler Tritt", so Arteta. Wie es genau um Saka steht, müsse man in den nächsten Tagen feststellen.

In zwei Wochen muss sich Southgate festlegen

Der WM-Auftakt der Three Lions, zu deren Kader Saka im Normalfall mit Sicherheit zählen würde, ist am 21. November gegen den Iran. Acht Tage vorher muss Nationaltrainer Gareth Southgate sein finales Aufgebot verkünden.

Während der WM müssen natürlich auch die Gunners als Team pausieren, was ihnen aufgrund ihrer starken Form wahrscheinlich gar nicht so lieb ist. Doch ein 5:0 gegen Nottingham Forest - gegen diesen Gegner und in dieser Höhe fuhr der damals kommende Meister Liverpool vor 35 Jahren einen der berühmtesten Kantersiege der englischen Ligageschichte ein - ist im Meisterrennen ein gutes Omen. Und Arsenal in der Tabelle noch immer vor Manchester City, das auch ohne Erling Haaland in der Spur bleibt.