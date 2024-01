Während des Afrika-Cups: Tansania trennt sich von Trainer Amrouche

Tansania hat im diesjährigen Afrika-Cup erst ein Spiel absolviert und schon gibt es einen Wechsel auf der Trainerbank. Der Grund ist allerdings kein sportlicher.

Der Auftakt in den Afrika-Cup ging für Tansania verloren. In der Gruppe F gab es eine durchaus erwartbare 0:3-Niederlage gegen Marokko. Das ist allerdings nicht der Grund dafür, warum Cheftrainer Adel Amrouche die Mannschaft verlassen muss - schließlich hatte man schon in der WM-Qualifikation mit 0:2 gegen die Löwen vom Atlas verloren

Stattdessen hatte sich der Algerier nach der Partie in einem Interview derart im Ton vergriffen, dass sich sogar der afrikanische Fußballverband mit dem 55-Jährigen befasst hat. Amrouche hatte behauptet, dass Marokko als Macht im afrikanischen Fußball Einfluss auf den Verband nehmen könne.

Seine Aussagen begannen damit, dass man Tansania gezwungen habe, am Abend zu spielen, obwohl sie am frühen Nachmittag haben spielen wollen und gingen so weit, dass er erklärte, Marokko würde seit langem Entscheidungen in den höchsten Kreisen des afrikanischen Fußballverbandes beeinflussen. Demnach könne der marokkanische Verband sogar unter anderem die Schiedsrichter für die eigenen Spiele auswählen.

Acht Spiele Sperre, Geldstrafe, Entlassung

Die Konsequenz: Der CAF verhängte am Freitag eine Strafe über acht Spiele für Amrouche und brummte dem Trainer zusätzlich eine Geldstrafe auf. Auf diese Sanktion reagierte wiederum der Fußballverband Tansanias mit der Entlassung.

Amrouche hatte die Taifa Stars erst im März übernommen. Zuvor war der Algerier bereits für zahlreiche weitere afrikanische Nationalmannschaften tätig. Als Nachfolger hat der Verband Hemed Morocco benannt, der von Juma Mgunda assitiert wird.

Für Tansania geht es in der Gruppe F schon am Sonntag (18 Uhr) weiter. Dann geht es gegen Sambia, die sich zum Auftakt mit 1:1 von der Demokratischen Republik Kongo trennten. Am darauffolgenden Mittwoch (21 Uhr) folgt dann das Abschlussspiel der Gruppe gegen die DR Kongo.