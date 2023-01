Wadenzerrung: Gislason geht von schneller Wolff-Rückkehr aus

Andreas Wolff war der Matchwinner beim mühsam erkämpften Auftakterfolg der deutschen Handballer bei der WM. Am Ende humpelte er von der Platte.

Deutschland ist mit einem 31:27 gegen Katar erfolgreich in die WM gestartet - auch dank Torwart Andreas Wolff, der ein großes Spiel machte, als seine Vorderleute im zweiten Durchgang Sorgen bereiteten.

Als Alfred Gislason die deutschen Handballer nach ihrem Auftaktsieg erleichtert abklatschte, saß Matchwinner Wolff schon in der Kabine. Nach seiner überragenden Leistung humpelte der Torhüter in der Schlussminute kopfschüttelnd vom Feld.

"Er hat gesagt, dass seine Wade zuzieht. Deswegen haben wir ihn sofort rausgenommen, um nichts zu riskieren", sagte Gislason unmittelbar nach der Partie am ZDF-Mikrofon und meinte mit Blick auf das Schlüsselspiel im Kampf um das Hauptrunden-Ticket am Sonntag (18 Uhr) gegen Serbien: "Ich denke, dass unsere medizinische Abteilung es bis übermorgen schafft, dass er voll fit ist."

Nach einer umgehend durchgeführten Ultraschalluntersuchung bei dem 31-Jährigen teilte der DHB am Freitagabend mit, dass es sich um eine leichte Zerrung in der linken Wade handelt. Wolff werde nun intensiv behandelt, seinem Einsatz im zweiten Vorrundenspiel gegen Serbien am Sonntag stehe derzeit nichts im Wege.