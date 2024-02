Wadenbeinbruch: Saison-Aus für Stuttgart-Talent di Benedetto

Schlechte Nachrichten für den VfB Stuttgart: Samuele di Benedetto, der in der laufenden Saison auch schon in der Bundesliga einen Kurzeinsatz absolvierte, wird bis Sommer nicht mehr Fußball spielen können.

Sein Blick muss in Richtung neue Saison gehen: Samuele di Benedetto fällt mehrere Monate aus. IMAGO/Pressefoto Baumann

MEHR ZUR REGIONALLIGA SÜDWEST Startseite

Spieltag

Tabellenrechner

Samuele di Benedetto wurde jäh aus der laufenden Vorbereitung und aus seinem persönlichen Aufwärtstrend gerissen: Beim Testspiel der U 21 des VfB Stuttgart am Dienstag gegen das Pendant der TSG Hoffenheim wurde der 18-jährige Mittelfeldakteur bei einem Zweikampf von seinem Gegner so unglücklich getroffen, dass er ausgewechselt werden musste. Am Mittwoch folgte die niederschmetternde Diagnose: Wadenbeinbruch.

Damit ist die Saison für di Benedetto beendet, nach einer Operation in den nächsten Tagen wird erstmal ein monatelanger Genesungsprozess starten. Dabei schien der 23-malige deutsche U-Nationalspieler auf dem besten Wege zu sein, eines Tages der Regionalliga zu entwachsen: Am 19. Spieltag der Bundesliga, beim 5:2-Sieg des VfB gegen RB Leipzig, wurde di Benedetto in der 84. Minute eingewechselt.