Wadenbeinbruch: Hansa muss lange auf Scherff verzichten

Hansa Rostock muss monatelang ohne Lukas Scherff auskommen. Der 26-Jährige zog sich in einem Testspiel am Mittwochabend eine schwere Verletzung am rechten Wadenbein zu.

Zweitligist Hansa Rostock muss mitten in der Vorbereitung auf die kommende Spielzeit einen schweren Rückschlag hinnehmen: Linksverteidiger Lukas Scherff fällt aufgrund eines Wadenbeinbruchs am rechten Bein "mehrere Monate" aus. Diese Diagnose gab der Klub "nach eingehender Untersuchung noch am späten Abend" schließlich am Donnerstagvormittag bekannt.

Der 26-Jährige war beim 9:0-Sieg beim Verbandsligisten Malchower SV mit dem Torhüter der Gastgeber zusammengeprallt und hatte sich dabei die Verletzung zugezogen. Wie die Kogge weiter mitteilte, muss Scherff nicht operiert werden.

Seit 2017 steht der gebürtige Schweriner bei den Rostockern unter Vertrag und absolvierte in dieser Zeit 116 Spiele (acht Tore). In der abgelaufenen Spielzeit kam Scherff, der sich auf der linken Außenbahn am wohlsten fühlt, aufgrund von Verletzungen nur 10-mal in der 2. Bundesliga zum Einsatz (kicker-Durchschnittsnote 3,50).