WADA streicht Sanktionen gegen Tunesien

Die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) hat die vor zwei Wochen verhängten Sanktionen gegen Tunesien aufgehoben. Dies sei die Entscheidung einer Wahl des Exekutivkomitees.

Am 8. April hatte die WADA die tunesische Anti-Doping-Behörde (ANAD) formal über ihr Nichteinhaltens des Welt-Anti-Doping-Codes informiert und mit Wirkung vom 30. April Sanktionen verhängt, da die ANAD keinen Widerspruch eingelegt hatte.

Ursächlich sei die nicht vollständige Umsetzung des WADA-Codes von 2021. Bereits am 2. Mai sei ein entsprechender staatlicher Erlass in Kraft getreten. Damit dürfe der Staat in Nordafrika wieder als Ausrichter von Großturnieren fungieren und zudem bei internationalen Sportereignissen wie Olympia oder Paralympics Flagge zeigen.

Nach Angaben der WADA gibt es aktuell drei weitere Fälle, in denen die Umsetzung des WADA-Codes nicht erfolgt. Neben der Internationalen Fitness und Bodybuildingföderation (IFBB) und Russlands Antidoping-Behörde (RUSADA) sei vor allem das Nationale Olympische Komitee von Angola betroffen.

