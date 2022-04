Wackliger Play-off-Auftritt: Gislason warnt vor "Riesenproblem"

Die WM-Teilnahme ist vor dem Rückspiel praktisch sicher, doch wirklich zufrieden war Bundestrainer Alfred Gislason mit dem Auftritt des DHB-Teams gegen die Färöer nicht.

Auf sein geliebtes Rotwein-Ritual verzichtete Alfred Gislason. Dem Bundestrainer, der nach großen und wichtigen Siege gerne ein Glas Rotwein genießt, stand trotz des praktisch sicheren WM-Tickets nicht der Sinn nach ausschweifenden Feierlichkeiten.

"Abgerechnet wird, wenn es vorbei ist", sagte Gislason nach dem souveränen, aber wenig glanzvollen 34:26-Erfolg der deutschen Handballer gegen die Färöer in Kiel und nahm sofort das Rückspiel am Samstag (20 Uhr, LIVE! bei kicker) in Torshavn ins Visier: "Das wird noch ein heißer Tanz da auf der Insel."

Auch wenn die Spieler um Kapitän Johannes Golla kaum mehr Zweifel an der WM-Qualifikation hegen, warnte der erfahrene Coach: "Wir sind nicht durch, das ist klar." Am Samstag müsse sein Team "richtig Gas geben. Wir dürfen keinen unterschätzen und denken: 'Wir sind schon durch.' Das sind wir nicht."

Abwehr ungewohnt löchrig

Die Endrunden-Teilnahme, das weiß natürlich auch Gislason, dürfte auf der Dienstreise zur Inselgruppe im Nordatlantik kaum mehr in Gefahr geraten, doch der DHB-Coach will die Spannung in seiner Mannschaft unbedingt hochhalten: "Wir fahren dahin mit der Vorgabe zu gewinnen und besser zu spielen als im Hinspiel."

Tatsächlich war der Auftritt der deutschen Mannschaft am Mittwochabend wenig berauschend - und drückte bei Gislason merklich auf die Stimmung. Anstatt den international bestenfalls zweitklassigen Gegner vor heimischem Publikum zu deklassieren, was in der zweiten Hälfte fraglos möglich gewesen wäre, schmolz das Polster am Ende noch auf acht Tore zusammen.

Vor allem die Abwehr präsentierte sich ungewohnt löchrig. 26 Gegentore bei 17 (!) gehaltenen Bällen von Torhüter Andreas Wolff sind deutlich zu viel. Abstimmungsprobleme im Innenblock paarten sich mit Unkonzentriertheiten, die von den mutigen, aber keineswegs furchteinflößenden Fähringern konsequent ausgenutzt wurden.

Gislason: "Vieles hat nicht so richtig gepasst"

Mit dem Resultat, auch das betonte Gislason, sei er "einverstanden, aber vieles hat nicht so richtig gepasst". Vor allem mit der Defensivleistung in der "ausbaufähigen" 6:0-Deckung haderte der Isländer, die 3:2:1-Formation mit Youngster Julian Köster auf der Spitze habe "deutlich besser" funktioniert. Aber auch die "zehn technischen Fehler vorne" waren dem Bundestrainer "viel zu viel".

Sorgen bereiten Gislason zudem zwei seiner Rückraumspieler, so sind Spielmacher Juri Knorr und Linkshänder Kai Häfner für das Rückspiel noch fraglich. "Juri hat einen richtig heftigen Pferdekuss, Kai ist umgeknickt", sagte Gislason.

Häfner gehörte mit seinen fünf Treffern im Hinspiel zu den besten Torschützen der DHB-Auswahl, Knorr sorgte mit seinen explosiven Zweikämpfen für frischen Wind in der zweiten Halbzeit. Wenn sie ausfallen, habe das DHB-Team "ein Riesenproblem", so Gislason.