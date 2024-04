Wacker Thun mit Neuverpflichtung aus Deutschland

Der Schweizer Handball-Klub Wacker Thun ist auf dem Transfermarkt aktiv geworden und verstärkt sich im Rückraum mit einem Spieler aus Deutschland.

Jonathan Buck schließt sich ab dem Sommer Wacker Thun an. Michaela Mariani

Wacker Thun verpflichtet den polyvalent einsetzbaren Rückraumspieler Jonathan Buck aus der dritten Liga. Bei SG Pforzheim/Eutingen spielt der 24-Jährige aktuell vorwiegend auf der linken sowie der rechten Rückraumposition und soll ab dem kommenden Sommer seiner Physis die Thuner Defensive verstärken.

Buck absolvierte seine Ausbildung zum Handballer beim TVB Stuttgart und konnte in der A-Jugend-Bundesliga viele Erfahrungen sammeln. Für Buck ist der Transfer nach Thun nicht die erste Auslandserfahrung, er spielte bereits in der Saison 2022/23 in der zweithöchsten Liga Schwedens für AIK Handboll.

Wacker Thun: Buck "wird unseren Kader perfekt ergänzen"

Buck selbst freut sich sehr über den Transfer und sagt dazu: "Die Gespräche haben mich sehr schnell von Wacker Thun überzeugt. Ihre Leidenschaft und Vision für den Club spiegelten genau das wider, wonach ich gesucht habe. "

Auch Sportchef Sven Zbinden freut sich auf den Neuzugang: "Es freut mich, dass es uns gelungen ist, Jonathan Buck für die nächsten zwei Jahre zu verpflichten. Da er im linken und rechten Rückraum einsetzbar ist, wird er unseren Kader perfekt ergänzen und wir gewinnen im Angriff an zusätzlicher Breite."