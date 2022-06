Wacker München im Relegations-Chaos: Plötzliche Dunkelheit und kollabierter Spieler

Sind Relegations-Tage nicht sowieso schon aufwühlend, hat es den FC Wacker München besonders dramatisch erwischt. Nach zwei Spielabbrüchen kritisiert Trainer Florian Hahn den Bayerischen Fußball-Verband, der sich gegen diese Anschuldigungen ausführlich zur Wehr setzt.

Der FC Wacker München aus der Kreisliga München 2 ist nur noch einen Schritt vom Aufstieg in die Bezirksliga entfernt. Doch von Euphorie ist beim Klub aus dem Stadtteil Sendling, der in den 1920er Jahren zweimal im Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft stand, wenig zu spüren, zu aufwühlend waren die letzten Wochen während der noch nicht abgeschlossenen Relegation.

Trainer Florian Hahn, der unter anderem als ehemaliger Geschäftsführer und Spieler des SV Wacker Burghausen auch den Profifußball kennt, artikuliert gegenüber dem kicker - stellvertretend für seinen Verein - den angesammelten Frust. Um den Kern seiner Argumentation nachvollziehen zu können, lohnt es sich, gut ein Jahr zurückblicken. Und zwar auf die große Fußballbühne, als Dänemarks Nationalspieler Christian Eriksen beim Vorrundenspiel der Europameisterschaft gegen Finnland kollabierte und wiederbelebt werden musste.

Doch erstmal zurück in den Münchner Amateurfußball, zu den Ereignissen der letzten Tage: Ein erster Aufreger für den FC Wacker war die Relegationspartie am 31. Mai gegen den FC Phönix. Wacker führte bis tief in die Verlängerung 3:2, hatte zudem einen Mann mehr auf dem Feld, als auf dem neutralen Platz des FC Ottobrunn aufgrund einer Zeitschaltuhr das Flutlicht ausging. Ein erneutes Einschalten sei angeblich aufgrund eines Sicherheitsschalters nicht möglich gewesen, von der zuständigen Gemeinde sei zudem keiner aufzutreiben gewesen, der zum Sportgelände fährt und das Problem löst. Kräftezehrende 110 Minuten waren umsonst, zumindest setzte sich der FCW zwei Tage später im Wiederholungsspiel mit 3:0 durch.

Kreislaufkollaps nach einer halben Stunde

Dann kam der vergangene Sonntag, das alles entscheidende Spiel gegen Hellas München. Nach gut einer halben Stunde brach ein Hellas-Spieler zusammen. Hahn: "Das sah furchtbar aus, der Spieler hatte die Augen verdreht, heftig gezuckt, es wurde schon der Defibrillator geholt." Doch anstatt beiden geschockten Mannschaften das Fußballspielen für den weiteren Tag zu ersparen, wollten die vor Ort anwesenden Verantwortlichen des Bayerischen Fußball-Verbands (BFV) nach Darstellung Hahns dieses Spiel um jeden Preis durchziehen. Und tatsächlich wurde wieder angepfiffen, ehe ein schweres Unwetter kurz vor Ende der regulären Spielzeit beim Stande von 0:0 doch noch einen Abbruch nötig machte.

Die vielen Begleitumstände der zwei abgebrochenen Spiele sind es, die beim FC Wacker jetzt für Aufruhr sorgen: "Der Verband will jetzt das Nachholspiel gegen Hellas möglichst bald über die Bühne bringen, setzt Hellas und uns ein Ultimatum bis kommenden Sonntag", so Hahn. Tatsächlich ist die Partie mittlerweile für kommenden Sonntag angesetzt. Der Wacker-Trainer erklärt in eindringlichen Worten, warum das ein Problem sei: "Wir hatten, das letzte Spiel in der Kreisliga mitgerechnet, vier Spiele in sieben Tagen. Dazu standen meine Jungs in Ottobrunn und am Sonntag lange im Regen. Viele sind jetzt krank geworden." Dazu sind in Bayern gerade Pfingstferien, viele Spieler somit im Urlaub: "Mir fehlen 15, 16 Mann, ich habe keinen einzigen Defensivspieler", beklagt Hahn.

Einfach, wie angeblich vom Verband gefordert, mit Spielern aus der Reserve aufzufüllen, sei für Hahn "nicht im Sinne des Wettbewerbs". Denn: "Wir arbeiten seit 18 Monaten auf diesen Aufstieg hin."

Ich will nicht, dass mir da Jungs mit einer Herzmuskelentzündung wegkippen. Florian Hahn, Trainer FC Wacker München

Was hat das alles aber nun mit Eriksen zu tun? Hahn befürchtet, dass ein Teil der kranken Spieler sich für das größte Spiel des Jahres zur Verfügung stellen würden, ihre letzten körperlichen Ressourcen in den 90 oder sogar 120 Minuten aufbrauchen könnten. "Ich will nicht, dass mir da Jungs mit einer Herzmuskelentzündung wegkippen", so Hahn. Den Verband interessiere das alles nicht, so sein Vorwurf. "Der BFV kommt hier seiner Fürsorgepflicht für die Vereine und deren Spieler überhaupt nicht nach. Da fehlt total die Sensibilität."

Flutlichtausfall in Ottobrunn, kollabierter Spieler beim FC Hellas. "Das ist eine außergewöhnliche Situation und daher fordere ich, dass der BFV auch jetzt eine außergewöhnliche Lösung findet", so Hahn. Denkbar sei für den Coach, dass der Verband sowohl Hellas als auch seinen FC Wacker aufsteigen lässt. Könnte zu viel des Wunschdenkens sein. Somit sollte nach Hahns Meinung zumindest die Relegationspartie nicht schon am kommenden Sonntag gespielt werden, sondern erst, wenn kranke Spieler wieder gesund und andere aus dem Urlaub zurück sind. Das Ende der Pfingstferien, das wäre der 20. Juni, wäre für Hahn der denkbar früheste Termin für das Spiel.

Sollte der Verband auf seiner Terminierung beharren, schließt Hahn auch den Klageweg nicht aus. Erste Nachfragen bei Personen mit juristischem Sachverstand hätten offenbar gute Chancen ergeben, dass sich der FC Wacker diese laut Hahn "unverhältnismäßige Gesundheitsgefährdung der Spieler" nicht gefallen lassen müsse.

Entschuldigung beim BFV

Der so scharf angegriffene Verband ist bemüht, Schärfe aus der Thematik zu nehmen und weist darauf hin, dass sich Verantwortliche von Hellas München mittlerweile für in anderen Medien veröffentlichte "falsche Zitate" zum Verhalten von BFV-Verantwortlichen beim Kreisvorsitzenden Frank Ludewig entschuldigt hätten.

Bei der Ansetzung des Relegationsspiels für kommenden Sonntag sei der Verband nach eigener Aussage den Vereinen schon ein großes Stück entgegengekommen. Wörtlich schreibt der BFV auf kicker-Anfrage: "Entsprechend der BFV-Spielordnung hat eine solche Neuansetzung binnen drei Tagen zu erfolgen. Auf Bitte der involvierten Kreis-Funktionäre wird im aktuellen Fall eine Ausnahme gemacht. Die Wiederholung des Relegationsspiels soll nun am kommenden Sonntag stattfinden, um ausreichend Regenerationszeit nach diesen besonderen Belastungen zu gewährleisten."

Und warum nicht später, so wie von Hahn gefordert? Das habe der Verband geprüft, doch "es ist zum einen zu bedenken, dass die vorgeschriebene Meldefrist für die Saison 2022/23 bereits am vergangenen Sonntag abgelaufen ist und somit die zeitaufwendige Saisonplanung mit Rahmenterminplan, Spielplan, etc. bereits mit dieser neuen Lösung um eine ganze Woche verkürzt ist. Damit haben auch alle anderen von der Aufstiegsentscheidung betroffenen Klubs derzeit nicht die gewünschte Planungssicherheit. Zum anderen wurde natürlich auch geprüft, ob es nicht für diese Planung eine 'Platzhalterlösung' (die Bezirksliga vorerst mit dem Teilnehmer 'Hellas München / Wacker München' zu planen, d. Red.) gibt, die dann ein späteres Spiel ermöglicht hätte."

Die Prüfung ergab: "So banal wie das jetzt gerne hingestellt wird und dem BFV Beharren auf Statuten vorgeworfen wird, stellt sich die Situation nämlich nicht dar: Denn beide Münchner Vereine spielen mit ihren Mannschaften auf unterschiedlichen Bezirks-Sportanlagen und haben demnach vollkommen unterschiedliche Zeitfenster, in denen sie ihre Trainings absolvieren und Heimspiele austragen können. Diese Zeiten sind allerdings für den zuständigen Spielleiter die Basis für dessen Rahmenterminplanung beziehungsweise die Spielplanung. Somit kann es leider keinen einheitlichen Platzhalter für beide Klubs geben. Diese Lösung entfällt demnach leider."

Alle handelnden Personen haben die Gesundheit des Spielers an vorderster Stelle gesehen und auch entsprechend gehandelt. Bayerischer Fußball-Verband

Gleichzeitig möchte der BFV nicht im Raum stehen lassen, dass er die Gesundheit der Spieler nachrangig im Vergleich zur ordnungsgemäßen Abwicklung des Spielbetriebs sehen würde: "Alle handelnden Personen haben die Gesundheit des Spielers an vorderster Stelle gesehen und auch entsprechend gehandelt. Einzig und alleine das zählt. Auch seitens des Bayerischen Fußball-Verbandes sind ehrenamtliche Kolleginnen und Kollegen im Einsatz, die immer auch dann zu etwaigen Fehlern stehen, wenn diese so auch passiert sind."

Besonders Gruppenspielleiter Volker Blum stand zuletzt in der Kritik, dass er sich rund um den Kollaps des Hellas-Spielers angeblich lieber um eine Fortsetzung des Spiels gekümmert habe, anstatt sich für die Gesundheit des Spielers zu interessieren. Hierzu stellt der Verband klar: "Er war stets informiert und ebenso wie alle Beteiligten erleichtert, als er noch vor Ort vom stabilen Zustand des Spielers informiert worden war. Gleichzeitig hatte Volker Blum auch etwaige Auswirkungen und Regularien im Blick. Dass er es versäumt hat, nach dem Gespräch zum Umgang mit einem möglichen Spielabbruch mit dem Schiedsrichtergespann noch einmal explizit auf beide Mannschaften zuzugehen, war sicherlich der Ausnahmesituation geschuldet."

Abschließend schreibt der BFV: "Die vorschnelle und pauschale Schuldzuweisung in Richtung des Verbandes nehmen wir ebenso zur Kenntnis wie die Tatsache, dass sich mit einigem Abstand zu den sehr wohl außergewöhnlichen Umständen durchaus das Vorgehen aller Beteiligten nachvollziehen lässt."