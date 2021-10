Wacker Innsbruck trennt sich von Trainer Daniel Bierofka

Nach zuletzt drei Niederlagen in Serie, inklusive dem Cup-Aus in Amstetten, ist bei Zweitligist Wacker Innsbruck die Ära von Trainer Daniel Bierofka zu Ende.

"Wir möchten uns bei Daniel für seinen Einsatz und sein Engagement in den vergangenen eineinhalb Jahren bedanken. Trotz einer coronabedingt kurzen Vorbereitung zum Start seiner Amtsperiode konnte er im Laufe der Saison eine schlagkräftige Mannschaft formen", erklärte Sportvorstand Alfred Hörtnagl. Allerdings: "Leider sind in den letzten Wochen die gewünschten Ergebnisse ausgeblieben. Nach intensiven Gesprächen zwischen Daniel und mir sind wir zum Entschluss gekommen, dass ein Trainerwechsel zum jetzigen Zeitpunkt notwendig ist."



Bierofka: Wacker Innsbruck "wird immer ein Teil von mir bleiben"

Wacker holte aus den letzten drei Runden in der 2. Liga lediglich einen Punkt und schied zudem in der zweiten Runde des ÖFB-Cups gegen Ligakonkurrent SKU Amstetten (0:1) aus. In der Tabelle liegen die Innsbrucker nur auf dem achten Rang, der Rückstand auf Leader Austria Lustenau beträgt nach zehn Runden bereits zwölf Punkte.



Der deutsche Ex-Profi Bierofka stand seit August 2020 insgesamt 45 Mal an der schwarz-grünen Seitenlinie, mit einer Bilanz von 24 Siegen, neun Unentschieden und zwölf Niederlagen. "Ich habe stets vollen Einsatz für diesen großartigen Verein gegeben und konnte in den vergangenen eineinhalb Jahren jede Menge Erfahrungen machen, die mich in meiner Trainerentwicklung mit Sicherheit stärken. Besonders stolz machen mich die Ergebnisse im Frühling, wo wir, trotz anhaltender Schwierigkeiten im Vereinsumfeld, mit acht Siegen in Folge beinahe den Aufstieg erreichen konnten", sagte der 42-Jährige, für den "der Verein immer ein Teil von mir bleiben wird".