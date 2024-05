Wacker holt Torwarttalent Bartl aus Regensburg

Der SV Wacker Burghausen hat mit Justin Bartl einen neuen Torwart verpflichtet. Der 20-Jährige hielt für den SSV Jahn Regensburg II bislang in 21 Bayernliga-Spielen. Vorher machte Bartl auch schon im Nachwuchsleistungszentrum des 1. FC Nürnberg Station. Somit sagt Wackers Sportlicher Leiter Karl Heinz Fenk in einer Meldung: "Er hat in der Jugend eine sehr gute Ausbildung in diversen Nachwuchsleistungszentren genossen und in der laufenden Saison 2023/24 auch im Herrenbereich in der Bayernliga Nord überzeugt. Wir trauen Justin den Sprung von der Bayern- in die Regionalliga definitiv zu."