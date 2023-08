Wacker-Coach Sigurdsson zu drohendem Fehlstart: "Wir belohnen uns nicht für die harte Arbeit"

Aufwand und Ertrag sind in Burghausen derzeit zwei Komponenten, die nicht wirklich zusammenpassen. Trotz teilweise ansprechenden Leistungen droht dem Tabellensiebten der Vorsaison bei nur einem Punkt aus den ersten drei Spielen ein Fehlstart.

Platz 7 war es in der abgelaufenen Saison. Diesen möchte Wacker Burghausen in der laufenden Spielzeit verbessern, wenn es nach Trainer Hannes Sigurdsson geht. Und am besten noch möglichst lange oben mitspielen. Momentan muss Wacker aber zusehen, überhaupt einmal ein Spiel zu gewinnen: Erst ein Zähler steht zu Buche nach drei Partien und der stammt von einem 3:3 gegen Bayern München II am 1. Spieltag.

Nach dem furiosen Start gegen den großen Titelfavoriten hatten sich viele mehr erhofft. Sigurdsson schwärmte damals: "Dass wir nach dem Rückstand wieder ins Spiel zurückkommen, zeigt einfach enormen Willen, Charakter und Mentalität. Wir haben zwar Fehler gemacht, aber wir können aus diesem Spiel ganz viel mitnehmen." Auf dem Platz umgesetzt bekommen hat das seine Mannschaft in den beiden anderen Spielen auch, meint er, nur eben das Tor nicht getroffen. "Wir belohnen uns nicht für die harte Arbeit. Und das schon das zweite Spiel in Folge", hieß es jetzt, zwei Wochen später, nach der 0:1-Heimpleite gegen Aubstadt.

Fehlende Kaderbreite?

Möglicherweise spielt aber auch noch ein anderer Grund mit. Was auffällt: Trotz Rückstand wechselt der Wacker-Coach kaum, um frischen Wind ins Spiel zu bringen. Von bisher 15 möglichen Wechseln in den drei Spielen hat er nur sieben wahrgenommen. Gegen Bayern II und Illertissen tauschte er nur zwei Spieler aus, in der Partie gegen Aubstadt immerhin drei. Dabei war die Bank mit neun bzw. sechs und acht Spielern nicht gerade schmal besetzt - die meisten davon jedoch Jugendspieler ohne höherklassige Erfahrung. Der Isländer macht auch keinen Hehl daraus, dass er dringend noch Verstärkungen haben möchte. Mit Jasper Maljojoki hat er vergangene Woche immerhin einen weiteren Verteidiger bekommen. Vorne muss aber dringend noch was geschehen, wissen auch die Verantwortlichen.

Im Kader sind gerade einmal 20 Spieler gelistet, darunter vier Nachwuchskräfte. Um die Ziele abseits der Liga zu erreichen, müsste man sich schon gewaltig strecken. Immerhin meinte der Geschäftsführer der Wacker Burghausen Fußball GmbH, Andreas Huber, vor der Saison: "Wir haben im Verein für die nächsten ein bis zwei Jahre das große Ziel, uns für den DFB-Pokal zu qualifizieren. Der vermeintlich einfachere Weg dorthin wäre, sechs Siege in Folge im bayerischen Toto-Pokal zu erringen." Der nächste Schritt dazu wäre ein Sieg in der 2. Runde im Derby gegen Schalding-Heining am Dienstag - jenes Team, das noch schlechter als der SVW gestartet ist und noch gar keinen Zähler auf dem Regionalligakonto hat.

In der Liga geht es für Wacker Burghausen am kommenden Freitag weiter. Zu Gast bei der bis dato noch ungeschlagenen SpVgg Ansbach (ein Sieg, zwei Unentschieden) will man sich nun endlich für den erbrachten Aufwand belohnen.